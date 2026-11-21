Το Ινστιτούτο Εξοικονόμησης Ενέργειας της Ισπανίας συνιστά να διατηρείτε τη θερμοκρασία στο σπίτι σας στους 20 ή 21 βαθμούς Κελσίου.

Η θέρμανση αποτελεί ένα σημαντικό όπλο για να προστατευτούν τα σπίτια από το κρύο και την υγρασία. Γενικά, αρκετοί άνθρωποι σκέφτονται πως το να αφήσουν το σύστημα θέρμανσης ανοιχτό σε μία σχετικά σταθερή θερμοκρασία αποτελεί την καλύτερη τακτική από το να το ανοίγουν και να το κλείνουν συνεχώς.

Παρόλα αυτά, οι ειδικοί σε θέματα θέρμανσης, κλιματισμού (HVAC) και ενεργειακής απόδοσης στην Ισπανία διαφωνούν. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, η διατήρηση του συστήματος σε λειτουργία για ώρες στην πραγματικότητα αυξάνει την κατανάλωση.

Ο λόγος είναι ότι ένα σπίτι συνεχίζει να χάνει θερμότητα όταν έξω κάνει περισσότερο κρύο. Επομένως, η διατήρηση της θέρμανσης ενεργοποιημένης, ακόμη και στη χαμηλότερη ρύθμιση, θα πρέπει να αντισταθμίσει αυτές τις απώλειες θερμότητας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Το Εθνικό Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ισπανία αναφέρει και οι ειδικοί συμφωνούν ότι λιγότερη ενέργεια καταναλώνεται όταν η θέρμανση απενεργοποιείται όταν δεν τη χρειαζόμαστε (π.χ τη νύχτα ή όταν δεν είμαστε στο σπίτι) παρά διατηρώντας τη συνεχώς σε λειτουργία.

Το λάθος έγκειται στο ότι πιστεύουμε ότι το σύστημα στη χαμηλότερη ρύθμιση δεν καταναλώνει σχεδόν καθόλου ενέργεια. Πράγματι, μπορεί να καταναλώνει λιγότερη ενέργεια εκείνη τη δεδομένη στιγμή, αλλά αν παραμείνει ενεργοποιημένο για πολλές ώρες, το κόστος, όπως είναι φυσικό, αυξάνεται. Επιπλέον, μέρος αυτής της ενέργειας χρησιμοποιείται για παροχή ζέστης σε άδεια δωμάτια ή για τη διατήρηση μιας θερμοκρασίας σε χώρο που δε χρησιμοποιεί κανείς.

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Ειδικότερα, ενώ το σύστημα λειτουργεί, πρέπει να αντισταθμίζει συνεχώς τη θερμότητα που χάνεται από παράθυρα, τοίχους και πόρτες. Επομένως, εάν δεν είμαστε στο σπίτι για μεγάλο μέρος της ημέρας, δεν έχει νόημα να διατηρούμε τη θερμοκρασία στους χώρους μας στους 20 βαθμούς Κελσίου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι πιο λογικό να προσαρμόζουμε το πρόγραμμα θέρμανσης στις πραγματικές ώρες παραμονής μας στο σπίτι και να σταματούμε τη λειτουργία του λέβητα όταν δε βρισκόμαστε σε αυτό.

Φουσκωμένοι λογαριασμοί

Από την άλλη πλευρά, δε χρειάζεται να ανεβάσετε πολύ τη θερμοκρασία του θερμοστάτη για να παρατηρήσετε διαφορά στην κατανάλωση ενέργειας.

Το Ινστιτούτο Εξοικονόμησης Ενέργειας της Ισπανίας συνιστά να διατηρείτε τη θερμοκρασία στο σπίτι σας στους 20 ή 21 βαθμούς Κελσίου όταν βρίσκεστε μέσα κατά τη διάρκεια της ημέρας και να κλείνετε τον θερμοστάτη κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Επιπλέον, η ρύθμιση της θέρμανσης στους 25 βαθμούς Κελσίου δεν κάνει το δωμάτιο να θερμαίνεται πιο γρήγορα. Το σύστημα θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι να φτάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία, επομένως το μόνο που κάνετε είναι να παρατείνετε τον χρόνο θέρμανσης και να αυξάνετε το κόστος στον λογαριασμό ενέργειας.

Το IDAE (Ινστιτούτο για την Ενεργειακή Εξοικονόμηση) εκτιμά ότι η αύξηση της θερμοκρασίας κατά έναν βαθμό μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας κατά περίπου 7%.

Τι κάνουμε για τη διατήρηση της θερμοκρασίας

Αυτό εξηγεί τη σημαντική διαφορά μεταξύ της διατήρησης της θερμοκρασίας του σπιτιού στους 20 βαθμούς Κελσίου και της τακτικής διατήρησης στους 23 ή 24 βαθμούς. Συνήθως δεν είναι απαραίτητο να διατηρούμε τις ίδιες συνθήκες τη νύχτα όπως και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Για τον ανθρώπινο οργανισμό μία θερμοκρασία στους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου μπορεί να είναι επαρκείς κατά τη διάρκεια του ύπνου. Έτσι, είναι πιο αποτελεσματικό να κλείνετε τη θέρμανση το βράδυ και να την ενεργοποιείτε ξανά το πρωί.

Ακόμη, τις καθημερινές για παράδειγμα, αν φεύγετε νωρίς από το σπίτι και δεν επιστρέψετε μέχρι το απόγευμα, δε χρειάζεται να διατηρείτε το σύστημα σε λειτουργία όλη μέρα μόνο και μόνο για να βρείτε το σπίτι ζεστό όταν επιστρέψετε.

Ο χρόνος που χρειάζεται να είναι ενεργοποιημένη η θέρμανση ποικίλει φυσικά. Ένα καλά μονωμένο διαμέρισμα θα διατηρεί καλύτερα τη θερμοκρασία, ενώ ένα σπίτι με παλιά παράθυρα ή γενικότερα σημαντική απώλεια θερμότητας θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να φτάσει στην επιθυμητή κατάσταση.

Ένας λέβητας μπορεί να ρυθμιστεί σωστά και ακόμη να καταναλώνει υπερβολική ενέργεια εάν η θερμότητα δεν παραμένει στο χώρο εύκολα. Η έλλειψη μόνωσης σε πόρτες και παράθυρα αναγκάζουν το σύστημα να λειτουργεί περισσότερο και να καταναλώνει μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας, ειδικά σε σπίτια παλαιότερης κατασκευής. Η εγκατάσταση στεγανωτικών ταινιών γύρω από τα κουφώματα μπορεί να μειώσει αυτές τις απώλειες σε ένα βαθμό.

Το να κατεβάσουμε τα στόρια ή ακόμη και το κλείσιμο των κουρτινών τη νύχτα μπορεί επίσης να βοηθήσει. Τέλος, κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι προτιμότερο να εκμεταλλεύεστε το ηλιακό φως όποτε είναι δυνατόν καθώς βοηθάει το σπίτι να παραμείνει θερμότερο.

Πηγή: okdiario.com