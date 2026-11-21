Στην επιχείρηση συμμετείχαν 10 Πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον Περιφερειακό Υμηττού, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και στο ύψος των Διοδίων της Αττικής Οδού. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:45 προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 10 Πυροσβέστες με 3 οχήματα από τον 4ο και 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε πάνω στο διαχωριστικό των Διοδίων, με αποτέλεσμα τον θάνατο του 71χρονου οδηγού. Το αυτοκίνητο υπέστη παραμόρφωση και χρειάστηκε να σπεύσει στο σημείο κλιμάκιο της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού που παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Εξετάζεται η πιθανότητα ο άτυχος άντρας να αισθάνθηκε κάποια αδιαθεσία ή να υπέστη κάτι παθολογικό και να έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο της Τροχαίας που διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού και για την ρύθμιση της κυκλοφορίας καθώς έχει προκληθεί ανάσχεση.