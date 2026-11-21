Οι δύο ένοικοι του διαμερίσματος στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκαν με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο.

Ένα επικίνδυνο περιστατικό φωτιάς σε διαμέρισμα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι του Σαββάτου (21/11) προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της των πυροσβεστικών Αρχών. Μάλιστα, η πυρκαγιά επεκτάθηκε και στο μπαλκόνι του 2ου ορόφου, χωρίς ευτυχώς να εισέλθει στο εσωτερικό του διαμερίσματος.

Για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα που απεγκλώβισαν τρία άτομα από την πολυκατοικία που παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα και τα δύο από αυτά μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διευρύνονται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.