Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 21/11 σε δασική έκταση στη Δημοτική Κοινότητα Κοσμά στη Νότια Κυνουρία. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 21 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 13:45

Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Επιπρόσθετα κινητοποιήθηκε ο δήμος Νότιας Κυνουρίας προκειμένου να παρέχει συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε καστανόδασος και είναι έρπουσα. Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αρκαδίας.