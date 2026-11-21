Η Υπόθεση του Ρίμαν διατυπώθηκε το 1859 από τον Γερμανό μαθηματικό Μπέρνχαρντ Ρίμαν και αφορά την κατανομή των πρώτων αριθμών, δηλαδή των αριθμών που διαιρούνται ακριβώς μόνο με τον εαυτό τους και τη μονάδα, όπως το 2, το 3, το 5 και το 7.

Ένα από τα μεγαλύτερα και μακροβιότερα μυστήρια στην ιστορία των μαθηματικών ενδέχεται να έχει βρει τη λύση του, χάρη στη συνεργασία ενός μαθηματικού με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Λεβέντ Αλπέγκε (Levent Alpöge), ερευνητής της εταιρείας Anthropic, υποστηρίζει ότι κατάφερε, με τη βοήθεια του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Claude, να αποδείξει την περίφημη Υπόθεση του Ρίμαν, ένα μαθηματικό πρόβλημα που παραμένει άλυτο από το 1859.

Εάν ο ισχυρισμός επιβεβαιωθεί από την επιστημονική κοινότητα, θα πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ιστορία των μαθηματικών, αλλά και για ένα εντυπωσιακό ορόσημο σχετικά με τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στην επιστημονική έρευνα.

Ο Αλπέγκε δημοσιοποίησε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου ένα τετρασέλιδο κείμενο, στο οποίο περιγράφει την προσπάθειά του και αποδίδει καθοριστικό ρόλο στο Claude για την ολοκλήρωση της απόδειξης.

«Πιστεύω ότι, δουλεύοντας με το Claude, ανακάλυψα μια απόδειξη της Υπόθεσης του Ρίμαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας μάλιστα ότι η τεχνητή νοημοσύνη τον ξεπέρασε σε ταχύτητα και αποτελεσματικότητα προς το τέλος της προσπάθειας.

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Το μαθηματικό μυστήριο που παραμένει άλυτο από το 1859

Η Υπόθεση του Ρίμαν διατυπώθηκε το 1859 από τον Γερμανό μαθηματικό Μπέρνχαρντ Ρίμαν και αφορά την κατανομή των πρώτων αριθμών, δηλαδή των αριθμών που διαιρούνται ακριβώς μόνο με τον εαυτό τους και τη μονάδα, όπως το 2, το 3, το 5 και το 7.

Παρά την απλή διατύπωση των πρώτων αριθμών, ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζονται μέσα στην ακολουθία των φυσικών αριθμών κρύβει μια εξαιρετικά σύνθετη μαθηματική δομή.

Ο Ρίμαν διατύπωσε μια υπόθεση σχετικά με τις μη τετριμμένες μηδενικές τιμές της λεγόμενης συνάρτησης ζήτα. Ειδικότερα, υποστήριξε ότι όλες αυτές οι μηδενικές τιμές βρίσκονται πάνω σε μια συγκεκριμένη κατακόρυφη ευθεία του μιγαδικού επιπέδου, γνωστή ως κρίσιμη ευθεία.

Η επιβεβαίωση της υπόθεσης θα επέτρεπε στους μαθηματικούς να κατανοήσουν βαθύτερα τη φαινομενικά τυχαία κατανομή των πρώτων αριθμών και να αποκτήσουν σημαντικά νέα εργαλεία για τη μελέτη της αριθμητικής θεωρίας.

Δεν είναι τυχαίο ότι θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα άλυτα προβλήματα των σύγχρονων μαθηματικών. Μάλιστα, συγκαταλέγεται στα επτά Προβλήματα της Χιλιετίας που επέλεξε το Clay Mathematics Institute το 2000, προσφέροντας χρηματικό έπαθλο ενός εκατομμυρίου δολαρίων για την επίλυση καθενός από αυτά.

Πώς συνέβαλε το Claude στην απόδειξη

Ο ερευνητής της Anthropic δεν παρουσίασε μια συμβατική μαθηματική δημοσίευση, αλλά επέλεξε να δημοσιοποιήσει την εργασία του μέσω του Lean, μιας ειδικής γλώσσας προγραμματισμού και συστήματος τυπικής επαλήθευσης μαθηματικών αποδείξεων.

Το συγκεκριμένο εργαλείο επιτρέπει τον έλεγχο της λογικής ακολουθίας μιας μαθηματικής απόδειξης βήμα προς βήμα, ώστε να εντοπίζονται πιθανά σφάλματα.

Το υλικό που συνοδεύει την ανακοίνωση είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο, καθώς περιλαμβάνει περίπου 17 εκατομμύρια γραμμές κώδικα Lean, αποτέλεσμα μιας συνεργασίας που, σύμφωνα με τον Αλπέγκε, παρήγαγε περισσότερες από 250.000 σελίδες υλικού.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το Claude διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην τελική φάση της εργασίας, επισημαίνοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη προχώρησε ταχύτερα από τον ίδιο στην ολοκλήρωση της απόδειξης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι ο ερευνητής υποστηρίζει πως η εργασία δεν αφορά μόνο την αρχική Υπόθεση του Ρίμαν, αλλά επεκτείνεται και στη Γενικευμένη Υπόθεση του Ρίμαν, η οποία καλύπτει μια ευρύτερη κατηγορία μαθηματικών συναρτήσεων.

Επιφυλακτικοί οι επιστήμονες – Απαιτείται ανεξάρτητη επαλήθευση

Παρά τον ενθουσιασμό που προκάλεσε η ανακοίνωση, η επιστημονική κοινότητα αντιμετωπίζει τον ισχυρισμό με προσοχή. Μέχρι στιγμής, η προτεινόμενη απόδειξη δεν έχει περάσει από ολοκληρωμένη ανεξάρτητη αξιολόγηση ούτε έχει γίνει ευρέως αποδεκτή από τους ειδικούς του κλάδου.

Ο καθηγητής Μαθηματικών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και βραβευμένος με το μετάλλιο Fields, Τζέιμς Μέιναρντ, χαρακτήρισε την εξέλιξη δυνητικά ιστορική, σημειώνοντας ότι, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα στην ιστορία των μαθηματικών.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η επαλήθευση του κώδικα δεν αρκεί από μόνη της για να κατανοηθεί πλήρως η μαθηματική ουσία της απόδειξης. Απαιτείται εκτεταμένη εργασία από ανεξάρτητους επιστήμονες, οι οποίοι θα πρέπει να εξετάσουν τόσο την ορθότητα των συλλογισμών όσο και τις νέες μαθηματικές ιδέες που ενδεχομένως περιλαμβάνει.

Ο καθηγητής μαθηματικών του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ, Άντριου Γκράνβιλ, εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός ως προς την παρουσίαση του υλικού, επισημαίνοντας ότι το δημοσιοποιημένο κείμενο δεν είναι αρκετά σαφές ώστε να επιτρέψει την εύκολη αξιολόγησή του.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής του Queen Mary University του Λονδίνου, Αμπισέκ Σάχα, εκτίμησε ότι η απόδειξη έχει πολύ καλές πιθανότητες να είναι ορθή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί η απαραίτητη επιστημονική διαδικασία επιβεβαίωσης.

Το έπαθλο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων

Η Υπόθεση του Ρίμαν αποτελεί ένα από τα επτά Προβλήματα της Χιλιετίας, για τα οποία το Clay Mathematics Institute έχει θεσπίσει χρηματικό έπαθλο ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Ωστόσο, ακόμη και εάν η απόδειξη του Αλπέγκε επιβεβαιωθεί, η αναγνώριση της λύσης δεν θα είναι άμεση. Σύμφωνα με τους κανόνες του Ινστιτούτου, απαιτείται δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό με αξιολόγηση από ομότιμους επιστήμονες, ενώ η λύση πρέπει να περάσει τουλάχιστον δύο χρόνια επιστημονικής εξέτασης και να αποκτήσει γενική αποδοχή από τη μαθηματική κοινότητα.