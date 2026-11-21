Αναλυτικά όσα ανέφερε σε συνέντευξή του.

Με αφορμή την 53 επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ο Στέφανος Τζουμάκας, ο οποίος μίλησε στον Αθήνα 984 και στον Νίκο Φελέκη για την απαγόρευση εκδηλώσεων στο ιστορικό ίδρυμα, τη γενιά της αντιδικτατορικής αντίστασης, τη σημερινή κρίση της πολιτικής εκπροσώπησης και τους κινδύνους μιας νέας διαίρεσης του κόσμου.

«Έπεσε η χούντα αλλά το σύστημα δεν άλλαξε», υπογράμμισε, σχολιάζοντας παράλληλα, όσα συμβαίνουν σήμερα στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τη διεθνή σκηνή.

Αναφερόμενος στο γεγονός ότι για πρώτη φορά έπειτα από 53 χρόνια, όπως είπε- δεν επιτράπηκε ακόμη και στους πρωταγωνιστές της εξέγερσης να πραγματοποιήσουν εκδηλώσεις στο Πολυτεχνείο, κατήγγειλε την απόφασης της σημερινής πρυτανικής αρχής, χαρακτηρίζοντάς την «σύμπτωμα μιας ευρύτερης παρακμής η οποία διαπερνά τους θεσμούς, την οικονομία, την πολιτική και την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας» και έκανε λόγο για «υποκατάσταση της πολιτικής», διαφορετική από εκείνη της στρατιωτικής δικτατορίας, αλλά εξίσου ανησυχητική -όπως τόνισε- για τη δημοκρατική λειτουργία.

Τότε, όπως σημείωσε, η χούντα κατήργησε το Σύνταγμα, την εκλεγμένη κυβέρνηση, το Κοινοβούλιο και τα συνδικάτα, καταργώντας ουσιαστικά τους θεσμούς της πολιτικής εκπροσώπησης. Σήμερα, κατά την άποψή του, οι θεσμοί εξακολουθούν να υπάρχουν τυπικά, αλλά η πραγματική εξουσία έχει μεταφερθεί αλλού: «Εμφανίζουν ότι υπάρχουν κοινοβούλια και κυβερνήσεις αλλά την εξουσία την έχει το χρηματιστηριακό και τραπεζικό κεφάλαιο. Την εξουσία την έχει η πολεμική οικονομία», επισήμανε.

Πρόσθεσε δε ότι «ο κόσμος οδηγείται σε μια νέα συμφωνία διαμοιρασμού σφαιρών επιρροής, μια «νέα Γιάλτα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Ο πρύτανης είναι σύμπτωμα της παρακμής»

«Ο πρύτανης του Πολυτεχνείου είναι έκφραση της παρακμής. Κάποιοι τον εξέλεξαν. Υπάρχει ένα δίκτυο συμφερόντων που σχετίζεται με τα πολυτεχνεία μας και με την κρίση του υπερεπαγγελματισμού. Για παράδειγμα, η χώρα έχει επτά ιατρικές σχολές, μια χώρα έντεκα εκατομμυρίων. Είναι ένα δίκτυο προώθησης μιας πολιτικής που έχει οδηγήσει τη χώρα εδώ, μιας πολιτικής της παρακμής. Ο συγκεκριμένος πρύτανης είναι έκφραση αυτού του συστήματος υποδομών, κατασκευών και καταστροφής των πόρων που αφορούν την οικονομία, αλλά και άσκησης και υποκατάστασης εξουσίας».

«Τους πολέμους πλέον τους κάνουν ιδιωτικές εταιρείες και όχι κράτη»

«Πλέον τους πολέμους τους κάνουν ιδιωτικές εταιρείες και όχι κράτη. Δεν υπάρχει υπόσταση κρατών. Ο σύγχρονος στρατάρχης των πολέμων είναι ο Μασκ. Υπάρχει μεγάλη κρίση, παρακμή και δοκιμασία στην ανθρωπότητα. Στον δυτικό κόσμο η κρίση είναι ιδιαίτερα έντονη, γιατί δεν έχει την αναπτυξιακή πορεία που έχει ο αναπτυσσόμενος κόσμος, ενώ έχουμε και φαινόμενα υποκατάστασης».

«Την εξουσία την έχει το χρηματιστηριακό και τραπεζικό κεφάλαιο»

«Δεν έχουμε πολιτική ηγεσία στη χώρα όπως δεν έχουμε πολιτική ηγεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ούτε και διεθνώς. Βγαίνει κάθε πρωί ο καγκελάριος της Γερμανίας οποίος ήταν δικηγόρος στην BlackRock επί είκοσι χρόνια και κάθε πρωί θέλει όπλα. Πάμε σε πολεμική οικονομία. Εμφανίζουν ότι υπάρχουν κοινοβούλια και κυβερνήσεις αλλά την εξουσία την έχει το χρηματιστηριακό και τραπεζικό κεφάλαιο, η πολεμική οικονομία. Δεν την έχει η οικονομία και η παραγωγή, οι άνθρωποι, η εργασία και τα κέρδη τους. Έχουμε πλέον μια άλλου τύπου υποκατάσταση της πολιτικής».

«Η Ευρώπη σε κρίση»

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε περάσει στις υπηρεσίες και στο εμπόριο, χωρίς να παράγει, χωρίς να είναι δημιουργική, χωρίς να είναι στις νέες τεχνολογίες. Γιατί είχε μια παράδοση παλιά πουλούσε αποικιοκρατία και μετά γλώσσα, νόμισμα και μουσεία. Αυτό δεν είναι εξέλιξη. Γι’ αυτό είναι σε κρίση η Ευρωζώνη ολόκληρη, ενώ η άλλη πλευρά αναπτύσσεται και είναι κυρίαρχη σήμερα στον κόσμο σε όλα τα επίπεδα. Η μελλοντική σύγκριση θα είναι ανάμεσα στη Silicon Valley της Καλιφόρνιας και στο Σεντζέν, που είναι η Silicon Valley της Κίνας».

«Πάμε σε μια νέα Γιάλτα»

«Για μένα η πρώτη είδηση είναι η τριμερής συνάντηση ΗΠΑ-Ρωσίας-Κίνας. Πάνε για νέα Γιάλτα. Το καπιταλιστικό σύστημα βρίσκεται σε νέα κρίση και οδηγούμαστε σε μια νέα διαίρεση του κόσμου. Τρεις έχουν ήδη συνεννοηθεί, ενώ διαδόθηκε και η είδηση ότι ο Πούτιν ζήτησε την άδεια του Τραμπ για να καλέσουν και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία έχουν για παραμέρισμα. Δηλαδή, να δοθεί άδεια για να τους καλέσουν. Αυτό δεν είναι τυχαίο».

«Δεν εξαγοράστηκε η γενιά του Πολυτεχνείου»

«Επειδή κάποιοι είναι ηθικά ηττημένοι, κοινωνικά και πατριωτικά, καθώς υπήρξαν υποτελείς, βρήκαν να πουν ένα μεγάλο ιστορικό ψέμα, ότι εξαγοράστηκε η γενιά του Πολυτεχνείου. Αν εμείς αν δεν βάζαμε το κεφάλι μας στον τορβά, ο Καραμανλής και ο Πάγκαλος θα έμεναν στο Παρίσι, κάνοντας αντίσταση στον Σηκουάνα, θα έσπρωχναν το ποτάμι απέναντι. Ο Ανδρέας θα ήταν στον Καναδά και ο Χαρίλαος στο Λονδίνο, λέγοντας «τι μπρόκολα, τι λάχανα». Εμείς τους φέραμε πίσω. Δεν αναλάβαμε εμείς την εξουσία. Εμείς πήραμε την ευθύνη, όταν δεν υπήρχε πολιτική ηγεσία στη χώρα, να το κάνουμε εμείς, το φοιτητικό κίνημα. Ήταν μια υποκατάσταση της πολιτικής ηγεσίας, την οποία είχε καταργήσει η χούντα. Κατήργησε το Σύνταγμα, την κυβέρνηση, το Κοινοβούλιο και εμείς βγήκαμε μπροστά για να ξαναφέρουμε την πολιτική, να αποκαταστήσουμε τη συνταγματική τάξη και να επαναφέρουμε τη χώρα στις θεσμικές διαδικασίες που προβλέπονται σε κάθε δημοκρατία».

«Δεν αρκούσαν οι ατομικές πράξεις αντίστασης»

«Οι πρώτες πράξεις αντίστασης για μια μακρά περίοδο ήταν ατομικές. Έβγαιναν ένας, δύο, τρεις, πέντε και έκαναν αντιστασιακές πράξεις. Ήταν ηρωικές πράξεις, από αγωνιστές που θυσιάστηκαν. Όμως, μετά την εμπειρία και την κρίση που δοκιμάσαμε στη χούντα, ως κρατούμενοι, με βασανιστήρια και παραπομπές στο στρατοδικείο, είδαμε ότι δεν αρκούν οι ατομικές πράξεις αντίστασης. Και είπαμε…”έξι χρόνια αρκετά, δεν θα γίνουν εφτά”. Περάσαμε στη μαζική, συμμετοχική αντιστασιακή δράση με πρώτη την κατάληψη της Νομικής».

«Ο στρατός είναι στον Έβρο, δεν είναι στην Πατησίων»

«Είχαμε διαφωνίες μέσα στην κατάληψη του Πολυτεχνείου. Μία από αυτές ήταν ότι ορισμένοι πρότειναν να διορίσουμε κυβέρνηση μέσα στην αυλή, όταν το τανκ κατέβαινε ήδη στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Είχαμε ένταση, γιατί έπρεπε να έχουμε αίσθηση των πραγμάτων, και καταλήξαμε ότι έπρεπε να γίνει διαπραγμάτευση. Ήρθε μια αντιπροσωπεία του στρατού, της εισαγγελίας και της νομαρχίας. Ο εκπρόσωπος του στρατού πετάχτηκε και είπε…”Ο στρατός δεν διαπραγματεύεται”. Και του απάντησα…””Ο στρατός είναι στον Έβρο, δεν είναι στην Πατησίων. Εδώ εσείς είστε ένα έκτρωμα του δημόσιου βίου της χώρας. Η ντροπή της χώρας”. Έδωσαν εντολή και χτύπησε το τανκ, με όλες τις συνέπειες».

«Τη σημαία του Πολυτεχνείου την έχουν σε θυρίδα τράπεζας»

«Τη σημαία του Πολυτεχνείου την έχει σήμερα μια ομάδα νεολαίων που προέρχονται από τη Νεολαία ΠΑΣΟΚ και την έχουν σε θυρίδα τράπεζας. Κάναμε προσπάθειες να πάει στη Βουλή ως κειμήλιο, για να υπάρξει προστασία. Και αυτοί όμως τη χρησιμοποιούν και την εμπορεύονται. Για να δεις δηλαδή πόσο έφτασε η παρακμή και στους λεγόμενους σοσιαλιστές. Έχουμε αυτά τα συμπτώματα της παρακμής. Εμείς θεωρούμε ότι ως γενιά ήμασταν σε περίοδο ακμής. Δώσαμε τη μάχη μας, βάλαμε πλάτη και στηρίξαμε, γιατί διαφορετικά αλλού θα ήταν η χώρα».

«Οι ακροδεξιοί είναι σύμπτωμα»

«Νομίζω ότι σηκώνουμε πολύ το θέμα. Τι είναι οι ακροδεξιοί; Σύμπτωμα. Από πού προέρχονται; Από εκεί που προήλθε και το λούμπεν προλεταριάτο μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στη Γερμανία. Όταν αφήνεις τις κυβερνήσεις να συγκεντρώνουν τον πλούτο σε ένα ορισμένο στρώμα, δημιουργούνται δύο παρασιτικά στρώματα στον σύγχρονο καπιταλισμό. Ένα μέρος του πλούτου των χωρών, του πλούτου που παράγεται, βρίσκεται πλέον σε απόλυτη κατάπτωση».

«Δεν έχουμε κυβέρνηση στη χώρα, ούτε αντιπολίτευση»

«Ανακοινώθηκε πέρυσι το ΑΕΠ. Από αυτά τα 240 δισ. ευρώ, τα 50 δισ. ήταν μαύρα, αδήλωτα, και άλλα 50 δισ. από τον τζόγο. Εκατό δισεκατομμύρια από τα 250 δισ. από τον τζόγο και από τα μαύρα. Λοιπόν, υπάρχει κυβέρνηση; Αυτό είναι ανέκδοτο. Εγώ γι’ αυτό λέω ότι δεν έχουμε κυβέρνηση στη χώρα. Ούτε αντιπολίτευση έχουμε. Η εγχώρια ολιγαρχία ετοιμάζει κυβερνήσεις συνεργασίας. Τη δεκαετία που έρχεται θα έχουμε οικονομική κρίση, δημοσιονομική κρίση και κρίση ρευστότητας. Να ετοιμάζονται όλοι οι αγωνιστές ότι το σύστημα και η εγχώρια ολιγαρχία ετοιμάζουν κυβερνήσεις συνεργασίας».