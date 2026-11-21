Αναλυτικά όσα αναφέρει σε ανάρτησή του.

Νέα διάσταση στην πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει γύρω από την ιστορική σημαία του Πολυτεχνείου δίνει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο οποίος παρεμβαίνει δημόσια, ασκώντας έντονη κριτική στο ΠΑΣΟΚ και στην ΠΑΣΠ. Με ανάρτησή του, υποστηρίζει ότι το ιστορικό σύμβολο της εξέγερσης του Νοεμβρίου του 1973 δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως περιουσιακό στοιχείο κάποιας πολιτικής παράταξης ή ως αντικείμενο κομματικής διαπραγμάτευσης.

Ο ίδιος τονίζει ότι η σημαία του Πολυτεχνείου αποτελεί σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα και της αντίστασης φοιτητών και εργαζομένων απέναντι στη χούντα, υπογραμμίζοντας ότι η ιστορική της σημασία υπερβαίνει τις κομματικές ταυτότητες και τους πολιτικούς συσχετισμούς.

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Αναλυτικά:

«Η σημαία του Πολυτεχνείου δεν είναι κομματικό λάφυρο της ΠΑΣΠ.

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Η ιστορική σημαία του Πολυτεχνείου είναι το σύμβολο της εξέγερσης που σημάδεψε την ιστορία αυτού τόπου. Δεν είναι ιδιοκτησία κανενός κόμματος, καμίας φοιτητικής παράταξης, κανενός κομματικού μηχανισμού.

Συμβολίζει την μνήμη του αντιδικτατορικού αγώνα, των φοιτητών και των εργαζομένων που αντιστάθηκαν στη χούντα. Είναι σύμβολο της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της συλλογικής πάλης.

Το ΠΑΣΟΚ και η ΠΑΣΠ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τη σημαία σαν οικογενειακό κειμήλιο, σαν τίτλο ιδιοκτησίας πάνω στην ιστορική μνήμη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ που σφετερίζεται τη σημαία του Πολυτεχνείου εδώ και χρόνια, θα την παραδώσει στο ΠΑΣΟΚ, εκεί που τώρα αναμένεται να ενταχθεί ξανά, μετά την περιοδεία της σε ΣΥΡΙΖΑ και Κασσελάκη.

Αν κάτι σίγουρα δεν είναι η σημαία του Πολυτεχνείου, αυτό είναι διαπραγματευτικό χαρτί για τις μετακινήσεις ενός θιάσου παραγόντων.

Το ΠΑΣΟΚ οφείλει σοβαρές απαντήσεις και όχι να προσποιείται προκλητικά άγνοια.

Να παραδοθεί επιτέλους η ιστορική σημαία του Πολυτεχνείου στον ΣΦΕΑ, στους αγωνιστές και τις αγωνίστριες που αντιστάθηκαν στη δικτατορία, που φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν και εξορίστηκαν για τη δημοκρατία και την ελευθερία».