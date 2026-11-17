«Σε σημερινή του ανάρτηση μετατρέπει μια εξέγερση ενάντια στη δικτατορία σε διαφημιστικό σποτ για την κυβερνητική πολιτική» σημειώνει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Για διαστρέβλωση της ιστορίας κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Όπως σημειώνει: «Μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται να παραδίδει νουθεσίες δημοκρατίας και ιστορικής μνήμης.

Σε σημερινή του ανάρτηση μετατρέπει μια εξέγερση ενάντια στη δικτατορία σε διαφημιστικό σποτ για την κυβερνητική πολιτική. Επιστρατεύει τους αγωνιστές του Νοέμβρη για να μιλήσει για εξοπλισμούς, πληθωρισμό, «λαϊκισμό» και την Ελλάδα του 2030. Θεωρεί ότι μπορεί η ιστορική μνήμη να γίνει εργαλείο της κυβερνητικής επικοινωνίας.

Μια ακόμα φορά διαστρεβλώνει την ιστορία».

Και συνεχίζει: «Το Πολυτεχνείο δεν ήταν γιορτή εθνικής ομοψυχίας. Ήταν εξέγερση απέναντι σε μια δικτατορία που επέβαλε τη σιωπή με φυλακίσεις, βασανιστήρια και δολοφονίες. Μια δικτατορία που είχε υποστηρικτές, απολογητές και συνοδοιπόρους.

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Δεν ήταν όλοι ενωμένοι τότε, κύριε Μητσοτάκη. Κάποιοι ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο και κάποιοι ήταν με τα τανκς. Όπως και σήμερα οι Υπουργοί σας στέκονται απέναντι σε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για τη δημοκρατία και την ελευθερία.

Αυτή η ιστορική διαχωριστική γραμμή δεν σβήνει με επικοινωνιακές αναφορές στην εθνική ενότητα. Ούτε μπορεί να εξαφανιστεί πίσω από ένα βολικό «όλοι μαζί», που εξισώνει όσους αντιστάθηκαν με όσους στήριξαν ή ανέχτηκαν τη χούντα.

Ο πρωθυπουργός μιλά για «καπηλεία του Νοέμβρη». Πραγματική καπηλεία είναι να αφαιρείς από το Πολυτεχνείο το πολιτικό του περιεχόμενο και να το μετατρέπεις σε εργαλείο κυβερνητικής προπαγάνδας. Να εξαφανίζεις το

«Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» και στη θέση του να βάζεις τη «σταθερότητα», την «ομαλότητα» και τη «συνέχεια».

Το Πολυτεχνείο ήταν πράξη ανυπακοής απέναντι στην εξουσία και αγώνας για δημοκρατία.

Ούτε πρόσκληση για συναίνεση ήταν, ούτε άλλοθι για τις κυβερνητικές πολιτικές.

Η ιστορία δεν θα ξαναγραφτεί στα μέτρα του Κυριάκου Μητσοτάκη».