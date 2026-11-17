Οι δηλώσεις του Γιώργου Θεοφάνους στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day».

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» παραχώρησε ο Γιώργος Θεοφάνους και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στους καλλιτέχνες με τους οποίους έχει συνεργαστεί.

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης, ξεκίνησε τη συνεργασία του με τη Γιώτα Νέγκα και με αφορμή τη συζήτηση, δήλωσε ότι δεν θα μπορούσε να δουλέψει με κάποιον καλλιτέχνη με τον οποίο δεν έχει χημεία.

Όσα δήλωσε ο Γιώργος Θεοφάνους

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 17 Νοεμβρίου, ο Γιώργος Θεοφάνους, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Δεν θα συνεργαζόμουν με έναν καλλιτέχνη που δεν θα είχα χημεία… Χημεία το να γίνουμε φίλοι και μετά, όχι. Οι συνεργάτες μου προχθές μου έφεραν μία τούρτα, κάτι κάναμε και η Γιώτα (σ.σ Νέγκα), είναι το νούμερο 86 – 87 τραγουδιστές. Πολλούς, πολύς κόσμος. Δόξα των Θεώ».

Και πρόσθεσε: «Δεν μπορούσα να ταιριάξω με όλους και να γίνω φίλος με όλους, αλλά στη συνεργασία, παρότι, ίσως η εικόνα που πολλές φορές μου έχει βγάλει η τηλεόραση να θεωρεί ότι… Να νομίζει ο άλλος ότι ‘Α, ποιος θα κάτσει τώρα μ’ αυτόν’. Ε, δεν θα έκανε αυτούς τους 86 τραγουδιστές, όχι, δεν θα τους έκανε».

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Τέλος, ο Γιώργος Θεοφάνους, αναφέρθηκε στη φετινή διοργάνωση της Eurovision και στην Γιώργο Περρή ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Κύπρο: «Μ’ αρέσει πάρα πολύ ο Γιώργος», κατέληξε ο γνωστός μουσικοσυνθέτης.

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