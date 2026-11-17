Τα ερωτήματα για τις φιάλες οξυγόνου και τη μοιραία επιχείρηση στον φλεγόμενο εγκαταλελλειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι - Τι ψάχνουν οι πυροσβεστικές αρχές για το πόρισμα της τραγωδίας.

Σε εισπνοή καπνού και αιθάλης αποδίδεται, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος των δύο πυροσβεστών, ηλικίας 44 και 23 ετών, που έχασαν τη ζωή τους μέσα στο υπόγειο εγκαταλελειμμένου κτιρίου στο Ζεφύρι. Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς δεν εντοπίστηκαν θανατηφόρες κακώσεις ή εγκαύματα, στρέφουν την έρευνα στις συνθήκες υπό τις οποίες εξελίχθηκε η επιχείρηση και κυρίως στη λειτουργία των αναπνευστικών συσκευών. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο βασικά ενδεχόμενα. Είτε οι φιάλες πεπιεσμένου αέρα δεν ήταν πλήρως γεμάτες κατά την είσοδο των πυροσβεστών στο κτίριο είτε οι ίδιοι δεν αντιλήφθηκαν εγκαίρως τη μείωση της παροχής αέρα, με αποτέλεσμα να μην προλάβουν να απομακρυνθούν από το γεμάτο καπνούς υπόγειο.

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Καθοριστικές θεωρούνται οι καταθέσεις των πυροσβεστών που συμμετείχαν στην επιχείρηση, καθώς και τα ευρήματα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η μαρτυρία του δόκιμου πυροσβέστη, ο οποίος, την πρώτη ημέρα παρουσίας του στην υπηρεσία, κλήθηκε να συμμετάσχει στην προσπάθεια εντοπισμού των δύο συναδέλφων του.

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Σύμφωνα με την κατάθεσή του, εντόπισαν τον έναν πυροσβέστη πεσμένο ανάσκελα, φορώντας ακόμη την προσωπίδα και την αναπνευστική συσκευή του.«Προχωρήσαμε περίπου δύο μέτρα στο εσωτερικό του υπογείου που ήταν γεμάτο με καπνούς και με το πόδι μου ένιωσα το κράνος του ενός από τους δύο συναδέλφους. (…) Κατάλαβα ότι βρισκόταν ο συνάδελφος πεσμένος ανάσκελα φορώντας κουμπωμένη την προσωπίδα με την αναπνευστική του συσκευή. (…) Τον πιάσαμε και φωνάζαμε, χωρίς αυτός να ανταποκρίνεται και προσπαθήσαμε χωρίς αποτέλεσμα να τον βγάλουμε έξω λόγω ολισθηρότητας. Ο αέρας και σε εμένα και στον οδηγό τελείωνε. Αποφασίσαμε να οπισθοχωρήσουμε αδυνατώντας να κάνουμε κάτι».

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Χάθηκε η συσκευή οξυγόνου του 44χρονου

Ένα σημαντικό στοιχείο από την τραγωδία στο Ζεφύρι, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες, φαίνεται πως δεν βρίσκεται πλέον στη διάθεση των ερευνητών. Πρόκειται για τη φιάλη πεπιεσμένου αέρα του 44χρονου Ηλία Βαλατσού, ο οποίος εντοπίστηκε στην αρχή του κλιμακοστασίου του υπογείου. Όπως αποκαλύπτει το Star, η φιάλη δεν εντοπίστηκε κατά την αυτοψία, ενώ στην έκθεση καταγράφεται ότι περισυλλέχθηκε κατά τη διάρκεια του συμβάντος, πληρώθηκε εκ νέου και τοποθετήθηκε σε άλλη αναπνευστική συσκευή, άγνωστη στους συντάκτες της έκθεσης. Συγκεκριμένα, αναφέρεται: «Η φιάλη πεπιεσμένου αέρα δεν ανευρέθη καθότι κατά την εξέλιξη του συμβάντος περισυλλέχθηκε, πληρώθηκε και τοποθετήθηκε σε άλλη άγνωστη συσκευή για εμάς».

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέα ερωτήματα για τη διαχείριση του εξοπλισμού μετά το τραγικό περιστατικό, καθώς η συγκεκριμένη φιάλη θα μπορούσε να αποτελέσει κρίσιμο στοιχείο για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 44χρονος πυροσβέστης. Την ίδια ώρα, από τον 23χρονο Γιώργο Ζυμπίδη, ο οποίος εντοπίστηκε στο βάθος του υπογείου, βρέθηκαν η αναπνευστική συσκευή με τη φιάλη πεπιεσμένου αέρα, το κράνος, τα γάντια και η προσωπίδα του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmww1co3ic89?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πώς εγκλωβίστηκαν στο υπόγειο και έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ο 43χρονος πυροσβέστης εγκλωβίστηκε σε υπόγειο χώρο, καθώς η συσκευή παροχής οξυγόνου που χρησιμοποιούσε σκάλωσε σε σίδερο που προεξείχε από τον τοίχο. Η προσπάθειά του να απεγκλωβιστεί δεν είχε αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα να βρεθεί σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση. Αντιλαμβανόμενος ότι ο συνάδελφός του αντιμετώπιζε άμεσο κίνδυνο, ο 23χρονος πυροσβέστης έσπευσε να τον βοηθήσει. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της προσπάθειας διάσωσης, εξαντλήθηκαν τα αποθέματα οξυγόνου του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναγκάστηκε να αφαιρέσει τη μάσκα του, με συνέπεια και οι δύο άνδρες να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία. Στο σημείο επιχείρησε να προσεγγίσει και τρίτος πυροσβέστης, ο οποίος κινδύνευσε επίσης να εγκλωβιστεί. Ωστόσο, αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι τα αποθέματα οξυγόνου του εξαντλούνταν και κατάφερε να αποχωρήσει.