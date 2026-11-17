Η ατάκα της Κωνσταντοπούλου που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Καιρίδη.

Άλλος ένας καβγάς ξέσπασε ανάμεσα στον Δημήτρη Καιρίδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια συζήτησης στην ολομέλεια της Βουλής.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του βουλευτή της ΝΔ για το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας, τα μικρόφωνα έπιασαν μία ατάκα της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας που προκάλεσε την έντονη αντίδρασή του.

Το σχόλιο της Ζωής Κωνσταντοπούλου δεν ακούστηκε καθαρά, καθώς φάνηκε να λέει «τι ζώο» ή «τι ζω». Κατά τα φαινόμενα, ο Δημήτρης Καιρίδης άκουσε το πρώτο και αντέδρασε έντονα, ενώ ο προεδρεύων Γιάννης Πλακιωτάκης της ζήτησε να ανακαλέσει.

«Τι είπατε, για ξαναπείτε το. Να έχετε το θάρρος να πείτε τι είπατε», απαίτησε ο βουλευτής της ΝΔ. «Είπα, “τι ζω”. Θέλετε να σας το ξαναπώ;», αποκρίθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Ααα, το παίρνετε πίσω», σχολίασε χαμογελώντας ο Δημήτρης Καιρίδης. «Όχι, Δεν το παίρνω πίσω. Είπα ακριβώς αυτό. “Τι ζω”», επέμεινε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο έντονος διάλογος Ζωής Κωνσταντοπούλου- Δημήτρη Καιρίδη

Αναλυτικά ο διάλογος ανάμεσα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και τον βουλευτή της ΝΔ.

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Δημήτρης Καιρίδης: Να πούμε γιατί κατέρρευσε η Δημοκρατία και πώς αποκαταστάθηκε η Δημοκρατία το 1974.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν κατέρρευσε, ήταν πραξικόπημα κύριε.

Δημήτρης Καιρίδης: Προφανώς.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έγινε πραξικόπημα, δεν κατέρρευσε.

Δημήτρης Καιρίδης: Έτσι. Έγινε πραξικόπημα. Αλλά γιατί φτάσαμε σε ένα πραξικόπημα συνταγματαρχών.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τι ζώο/ Τι ζω (σ.σ. δεν ακούγεται καθαρά)

Δημήτρης Καιρίδης: Τι είπατε;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το λιγότερο που μπορώ να πω.

Γιάννης Πλακιωτάκης: Παρακαλώ, κυρία πρόεδρε να ανακαλέσετε.

Δημήτρης Καιρίδης: Για ξαναπείτε το.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το λιγότερο που μπορώ να πω.

Δημήτρης Καιρίδης: Ξαναπείτε το.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν κατέρρευσε η χούντα.

Δημήτρης Καιρίδης: Τι είπατε; Να έχετε το θάρρος να πείτε τι είπατε. Τι είπατε;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είπα, «τι ζω». Θέλετε να σας το ξαναπώ;

Δημήτρης Καιρίδης: Ααα, το παίρνετε πίσω.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Όχι, Δεν το παίρνω πίσω. Είπα ακριβώς αυτό. «τι ζω».

Γιάννης Πλακιωτάκης: Παρακαλώ, όχι διάλογο, συνεχίστε κύριε Καιρίδη.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Να μας λέτε ότι κατέρρευσε η δημοκρατία…

Δημήτρης Καιρίδης: Οι πέντε διορισμένοι ας δώσουν την ευκαιρία και στους υπόλοιπους να μιλήσουν.

Δείτε το απόσπασμα στο 03:00 του βίντεο

{https://www.youtube.com/watch?v=9yRct3IOGcs}