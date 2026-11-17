«Η θεσμική κατάπτωση δεν έχει όριο» καταγγέλλει μεταξύ άλλων ο κ. Κεσσές.

Νέες διαστάσεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών επιχειρεί να δώσει ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, όπου με ανάρτησή του στο X παρουσιάζει μια σειρά περιστατικών παγίδευσης στελεχών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) τον Νοέμβριο του 2021. Ο δικηγόρος παραθέτει συγκεκριμένες ημερομηνίες, ονόματα και περιστατικά, υποστηρίζοντας ότι κορυφαία στελέχη της υπηρεσίας βρέθηκαν στο στόχαστρο επιθέσεων μέσω του Predator, ενώ παράλληλα επιχειρήθηκε η παγίδευση και άλλων προσώπων με μηνύματα που φέρονται να περιείχαν εξειδικευμένες πληροφορίες.

Το δεύτερο σκέλος της ανάρτησης Κεσσέ αφορά την εισαγγελική διερεύνηση της υπόθεσης και ειδικότερα τη νέα διάταξη που εκδόθηκε έπειτα από μήνυση στελέχους της ΕΥΠ, η οποία είχε κατατεθεί την 1η Σεπτεμβρίου 2026. Ο δικηγόρος υποστηρίζει ότι τα καταγγελόμενα περιστατικά δεν έχουν ερευνηθεί ουσιαστικά μέχρι σήμερα και ότι πρόσωπα με κρίσιμο υπηρεσιακό ρόλο δεν κλήθηκαν να καταθέσουν. Στην ανάρτησή του στρέφει τα πυρά του κατά του εισαγγελικού χειρισμού τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «η θεσμική κατάπτωση δεν έχει όριο.»

Η ανάρτηση του Ζαχαρία Κεσσέ

Ο Μαύρος Νοέμβριος του 2021 της ΕΥΠ και ο Σκοτεινός Νοέμβριος του 2026 της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου

Τον Νοέμβριο του 2021 κρίσιμα στελέχη της ΕΥΠ δέχτηκαν την μεγαλύτερη, σημαντικότερη και πιο εξευτελιστική επίθεση με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Παράλληλα με την επίκληση της ΕΥΠ παγιδεύτηκαν περαιτέρω σημαντικά πρόσωπα.

Στις 2.11.2021 παγιδεύτηκε ο Διευθυντής Ασφαλείας της ΕΥΠ Α. Παπαγεωργίου με μήνυμα που αποδεικνύει γνώση της πρόσφατης υπηρεσιακής μεταβολής ανάληψης νέων καθηκόντων.

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Στις 4.11.2021 επαναλήφθηκε μήνυμα παγίδευσης στον διευθυντή ασφαλειας με περιεχόμενο που αποδεικνύει κανάλια πληροφόρησης εντός νοσοκομείου.

Στις 14.11.2021 δημοσιεύεται άρθρο της ΕφΣυν με αποσπάσματα εσωτερικών σημάτων της ΕΥΠ για παρακολουθήσεις δημοσιογράφων, δικηγόρων και άλλων πολιτών σχετικά με τα εμβόλια. Την επόμενη ημέρα παγιδεύεται ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Νίκος Δένδιας με μηνύματα που αφορούν την σιωπή της κυβέρνησης στις καταγγελίες της εφημερίδας

Στις 18.11.2021 παγιδεύτηκε ο προϊστάμενος αντικατασκοπείας της ΕΥΠ Ι. Παπαδόπουλος μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης που ήταν καταχωρισμένη στο όνομα της Α. Γ. Το περιεχόμενο των μηνυμάτων, ιδίως η προσφώνηση “Γιάννη”, αποδεικνύει ότι οι χειριστές γνώριζαν τον πραγματικό χρήστη της σύνδεσης.

Στις 19.11.2021 εστάλη μήνυμα παγίδευσης στο στέλεχος της ΕΥΠ Α. Ρούσσου, που υπηρέτησε στο Γραφείο Αντικατασκοπείας στην Τουρκία

Στις 22.11.2021 εστάλη μήνυμα παγίδευσης στον Α΄ Υποδιοικητή της ΕΥΠ, Β. Γκρίζη για ζήτημα σχετικά με την υπηρεσία.

Στις 23.11.2021 παγιδεύτηκε στέλεχος της ΕΥΠ Μ. Σακαλή, που υπηρετούσε στη Διεύθυνση Κυβερνοχώρου.

Στις 24.11.2021 παγιδεύεται εκ νέου ο Γιώργος Γεραπετρίτης, την ίδια ημέρα που ψευδώς δήλωσε ως υπουργός Επικρατείας σε Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι στην Ελλάδα δεν παρακολουθούνται δημοσιογράφοι.

Στις 25.11.2021 επιχειρήθηκε παγίδευση στελέχους της ΕΥΠ μέσω της κρυπτογραφημένης εφαρμογής Signal με τη χρήση ειδικά κατασκευασμένης ψηφιακής ταυτότητας και απολύτως εξατομικευμένου δολώματος, γεγονός που καταδεικνύει οργανωμένη προπαρασκευή και αξιοποίηση πληροφόρησης εκ των έσω για συγκεκριμένα πρόσωπα, τις ιδιότητες και τις μεταξύ τους σχέσεις, καθώς και για μη δημόσια περιστατικά και τρέχουσες εξελίξεις στο εσωτερικό της ΕΥΠ.

Με επίκληση των δημοσιευμάτων για την ΕΥΠ παγιδεύτηκε και ο Χρήστος Σπίρτζης, ο οποίος είχε καταθέσει επίκαιρες ερωτήσεις στη βουλή για τα ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΥΠ αλλά και ο δημοσιογράφος Θ. Κουκάκης.

Όλα τα ανωτέρω δεν ερευνήθηκαν ποτέ μέχρι σήμερα, ενώ κανένα από τα θύματα που διέθετε κρίσιμο χαρτοφυλάκιο δεν κλήθηκε να καταθέσει. Το θλιβερό αποκορύφωμα είναι η συγκλονιστική αφοσίωση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ε. Μπακέλα στην κατεύθυνση της συγκάλυψης της υπόθεσης. Με άλλη μια επιστημονικά ανεκδιήγητη διάταξη, έκρινε ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία στην από 1.9.2026 μήνυση του στελέχους της ΕΥΠ.

Η εν λόγω διάταξη αποτελεί πρόκληση γιατί εκδόθηκε χωρίς να κληθεί για κατάθεση ο μηνυτής, χωρίς να αναζητηθεί οποιοδήποτε έγγραφο και χωρίς να γίνει η οποιαδήποτε προανακριτική ενέργεια από την πλευρά του Εισαγγελέα, ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι τα απόρρητα έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αναζητηθούν υπηρεσιακώς και δεν επιτρέπεται να δοθούν απευθείας από το στέλεχος της ΕΥΠ με απειλή ποινικών κυρώσεων. Η θεσμική κατάπτωση δεν έχει όριο.

{https://x.com/ZacKesses/status/2122675719926861834?s=46}