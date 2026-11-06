Ένα μήνυμα από τις αμερικανικές εκλογές.

Η οικονομία έκρινε το αποτέλεσμα, αλλά η υποχώρηση της δημοκρατίας κινητοποίησε. Η ήττα των Ρεπουμπλικανών δεν μπορεί να ερμηνευθεί αποκλειστικά μέσα από την οικονομική δυσαρέσκεια της κοινωνικής πλειοψηφίας. Η ποιότητα της δημοκρατίας, η διαφθορά και η ανάγκη θεσμικών αντίβαρων στην προεδρική εξουσία αποτέλεσαν επίσης κεντρικά κριτήρια ψήφου. Περίπου τρεις στους δέκα Αμερικανούς ψηφοφόρους αναγνώρισαν στην κατάσταση της δημοκρατίας το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας, ενώ επτά στους δέκα ζήτησαν ισχυρότερο έλεγχο του Ντόναλντ Τραμπ από το Κογκρέσο.

Η μεγάλη πλειονότητα όσων έθεσαν τη δημοκρατία στην κορυφή των προτεραιοτήτων τους επέλεξε τους Δημοκρατικούς. Το αποτέλεσμα των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών αποτυπώνει τη συνύπαρξη δύο μορφών δυσαρέσκειας: της οικονομικής, που αφορά την καθημερινότητα, και της θεσμικής, που αφορά τη λειτουργία της εξουσίας. Για την ελληνική πολιτική πραγματικότητα, η διάκριση αυτή έχει ιδιαίτερο αναλυτικό ενδιαφέρον.

Όσοι νομίζουν ότι οι υποκλοπές έχουν ξεχαστεί, καλό θα ήταν να το ξανασκεφτούν.

Α.