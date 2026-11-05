Μία βασική προϋπόθεση πρέπει να έχουν οι συνταξιούχοι για να λάβουν το επίδομα 400 ευρώ στο τέλος του μήνα. Και αυτό είναι, ότι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 65 έτος της ηλικίας.

Στα 400 ευρώ διαμορφώνεται η ετήσια οικονομική ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων για το 2026, με διεύρυνση των κατηγοριών των δικαιούχων. Σύμφωνα με σχετική διάταξη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών η ενίσχυση αφορά συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία, ανασφάλιστους υπερήλικες, ανάδοχους γονείς και εργαζομένους που λαμβάνουν συγκεκριμένα επιδόματα αναπηρίας. Η καταβολή προβλέπεται να πραγματοποιείται έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους και αναμένεται να καταβληθεί για το 2026 τον επόμενο μήνα.

Ειδικότερα, στους δικαιούχους περιλαμβάνονται:

Οι συνταξιούχοι γήρατος του e-ΕΦΚΑ, ηλικίας τουλάχιστον 65 ετών στις 31 Δεκεμβρίου 2025, στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2026. Οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου του e-ΕΦΚΑ, ηλικίας τουλάχιστον 60 ετών στις 31 Δεκεμβρίου 2025, εφόσον δεν λαμβάνουν κύρια σύνταξη γήρατος. Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου και οι στρατιωτικοί που υπάγονται στις ειδικές συνταξιοδοτικές διατάξεις, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Οι συνταξιούχοι αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ, στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη αναπηρίας τον Σεπτέμβριο του 2026. Οι δικαιούχοι σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων. Οι δικαιούχοι του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων. Τα άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακές παροχές σε χρήμα από τον ΟΠΕΚΑ. Οι συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ που λαμβάνουν μόνο τη βασική σύνταξη και επίδομα απολύτου αναπηρίας, εφόσον έχουν ισόβιο ποσοστό αναπηρίας 100%. Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου που λαμβάνουν επίδομα νόσου και ανικανότητας. Οι δικαιούχοι εξωιδρυματικού επιδόματος που καταβάλλεται από τον e-ΕΦΚΑ. Οι δικαιούχοι των προβλεπόμενων επιδομάτων αναπηρίας του Δημοσίου, βάσει των σχετικών συνταξιοδοτικών διατάξεων. Οι δικαιούχοι σύνταξης αναπηρίας από ίδιο δικαίωμα, η οποία υπολογίζεται βάσει των διατάξεων για τις πολεμικές συντάξεις και καταβάλλεται από το Δημόσιο. Τα άτομα με αναπηρία που δικαιούνται αναδρομική καταβολή προνοιακής παροχής για τον Νοέμβριο του 2026, μετά την τακτική πληρωμή της παροχής του συγκεκριμένου μήνα. Οι ανάδοχοι γονείς ατόμων με αναπηρία που έχουν ενταχθεί σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα και λαμβάνουν την προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση. Οι εργαζόμενοι σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που λαμβάνουν επίδομα τετραπληγίας ή παραπληγίας για τους ίδιους. Οι εργαζόμενοι σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που λαμβάνουν το συγκεκριμένο επίδομα για μέλος της οικογένειάς τους που πάσχει από τετραπληγία ή παραπληγία.

Η μόνη βασική προϋπόθεση

Βασική προϋπόθεση για τους συνταξιούχους είναι η συμπλήρωση του 65ου έτους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Το επίδομα αφορά περίπου 2,3 εκατομμύρια συνταξιούχους, ενώ δεν προβλέπονται εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Εκτός της ενίσχυσης μένουν οι συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών, ακόμη και αν έχουν θεμελιώσει σύνταξη με πολλά έτη ασφάλισης. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τους συνταξιούχους λόγω χηρείας, οι οποίοι μπορούν να λάβουν την ενίσχυση από την ηλικία των 60 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν παράλληλα δική τους σύνταξη.

Χωρίς όριο οι ανασφάλιστοι υπερήλικες

Χωρίς ηλικιακό όριο δικαιούνται την ενίσχυση οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, οι δικαιούχοι ιδρυματικού επιδόματος και τα άτομα που λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας του ΟΠΕΚΑ. Στην ίδια κατηγορία μπορούν να εντάσσονται και εργαζόμενοι που λαμβάνουν σχετικό επίδομα.

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