Μετά από δέκα χρόνια υπέρογκων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, ανακάλυψε ότι τόσο καιρό πλήρωνε τις οικονομικές υποχρεώσεις του γείτονα, καθώς οι λογαριασμοί είχαν αντιστραφεί από λάθος.

Μία γυναίκα από τη Νέα Υόρκη, άρχισε να λαμβάνει υπέρογκους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς ωστόσο να αντιλαμβάνεται τον λόγο που έπρεπε να πληρώσει τόσο μεγάλα ποσά.

Η ίδια, σύμφωνα με το moneywise.com, είχε προσπαθήσει να περιορίσει αισθητά τις ενεργειακές σπατάλες στο σπίτι της, επιλέγοντας να μην χρησιμοποιεί πολλές συσκευές όπως το πλυντήριο πιάτων ή το κλιματιστικό, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού.

Όταν η υπόθεση πήρε μορφή, αποδείχτηκε ότι η γυναίκα πλήρωνε επί μία δεκαετία σχεδόν τους λογαριασμούς που αντιστοιχούσαν στο γειτονικό διαμέρισμα.

Οι υπέρογκοι λογαριασμοί και η αποζημίωση

Συγκεκριμένα, η Nicole Niceforo είχε παρατηρήσει ότι οι λογαριασμοί που έφταναν στα χέρια της ήταν ασυνήθιστα υψηλοί, προσπαθώντας να εξοικονομήσει με κάθε μέσο ενέργεια στο σπίτι της. Όπως μάλιστα είχε αναφέρει και στο FOX 5 NY, το 2016 είχε απευθυνθεί στην εταιρεία ηλεκτροδότησης ζητώντας να ελεγχθεί ο μετρητής του σπιτιού της, ενώ η εταιρεία την παρέπεμψε στη διαχείριση του κτηρίου.

Για περίπου εννιά χρόνια η γυναίκα συνέχισε να διαμαρτύρεται μέχρι τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε τελικά ο απαραίτητος έλεγχος.

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Από την επιθεώρηση προέκυψε ότι οι μετρητές και οι λογαριασμοί της ίδιας, είχαν αντιστραφεί με εκείνους του γείτονα από λάθος.

Η Nicole Niceforo μετά την αποκάλυψη δήλωσε τόσο εξοργισμένη όσο και ανακουφισμένη που επιτέλους βρήκε την απάντηση σε ένα ερώτημα που την απασχολούσε επί σειρά ετών.

Από την άλλη πλευρά, η εταιρεία ηλεκτρικού ρεύματος, αναγνώρισε γραπτώς το λάθος της και επέστρεψε στη γυναίκα περισσότερα από 6.000 δολάρια ως αποζημίωση.

Βέβαια, η επιστροφή κάλυπτε μόνο τα έξι χρόνια από τα, σχεδόν, δέκα που έφταναν σε εκείνη λανθασμένοι λογαριασμοί.

Για τα υπόλοιπα χρόνια, η Nicole Niceforo, σύμφωνα με το moneywise.com, δεν κατάφερε να αποζημιωθεί, παρόλο που απευθύνθηκε στο Τμήμα Δημόσια Υπηρεσίας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. Η ρυθμιστική αρχή, ωστόσο, δικαίωσε την εταιρεία, η οποία υποστήριξε ότι δεν ήταν υποχρεωμένοι να επανεξετάζει λογαριασμούς παλαιότερους των έξι ετών.

Η συγκεκριμένη υπόθεση υπενθυμίζει στους καταναλωτές ότι ι ασυνήθιστα υψηλοί λογαριασμοί μπορεί να σχετίζονται με λάθος και να χρήζουν περαιτέρω έλεγχο.

Παράλληλα, είναι καλό να κρατούνται σε αρχείο όλοι οι λογαριασμοί, αλλά και η σχετική επικοινωνία, με σκοπό να υπάρξει τεκμηρίωση στην περίπτωση που χρειαστεί.