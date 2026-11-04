Μία οικογενειακή δωρεά, οδήγησε σε προβλήματα φορολογικού χαρακτήρα. Ο φορολογούμενος δικαιώθηκε.

Ένας πολίτης ήρθε αντιμέτωπος με την φορολογική διοίκηση της Ινδίας, αφού αγόρασε ακίνητο, κατέθεσε σημαντικό χρηματικό ποσό σε μετρητά στον τραπεζικό του λογαριασμό και δεν υπέβαλε την απαραίτητη φορολογική δήλωση εισοδήματος.

Συγκεκριμένα, μια οικογενειακή δωρεά 16 lakh ινδικών ρουμπιών, που αντιστοιχεί περίπου σε 1,6 εκατομμύρια ρουπιές, βρέθηκε στο επίκεντρο φορολογικής διαμάχης στην Ινδία.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι φορολογικές αρχές εντόπισαν μεγάλη κατάθεση μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό, χωρίς, όμως, να υπάρχουν τα απαραίτητα έγγραφα για την προέλευσή τους.

Η υπόθεση αφορούσε τον κ. Ram, ο οποίος είχε αγοράσει σπίτι αξίας 20,23 ρουπιών και είχε καταθέσει επιπλέον 13,04 ρουπιές στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Έτσι, επειδή δεν είχε υποβάλει καμία φορολογική δήλωση, η εφορία του ζήτησε να δηλώσει τα εισοδήματά του. Εκείνος με τη σειρά του, υπέβαλε μία δήλωση που αντιστοιχούσε στο ποσό των 2,14 ρουπιών, με τις αρχές να κρίνουν ότι δεν μπορούσε να δικαιολογήσει τα χρήματα που είχε χρησιμοποιήσει για το ακίνητο και την τραπεζική κατάθεση.

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Η μητέρα του είχε πουλήσει 642 γραμμάρια χρυσού

Όπως υποστήριξε ο κ. Ram, σύμφωνα με το economictimes.com, τα χρήματα προέρχονταν από τη μητέρα του η οποία είχε πουλήσει χρυσαφικά κοσμήματα βάρους 642,3 γραμμαρίων, λαμβάνοντας 163,1 ρουπιές, δωρίζοντάς του στη συνέχεια της 16 ρουπιές από το αρχικό ποσό.

Ο ίδιος, για να μπορέσει να δικαιολογήσει τις οικονομικές του κινήσεις, χρειάστηκε να προσκομίσει συμβολαιογραφική πράξη δωρεάς με την υπογραφή δύο μαρτύρων.

Επιπλέον, κατέθεσε έκθεση εκτιμητή, σύμφωνα με την οποία η αξία των κοσμημάτων ανέρχονταν στις 18,36 ρουπίων, το 2011.

Η προέλευση των χρημάτων, αρχικά αμφισβητήθηκε από τις φορολογικές αρχές, ενώ ο κ. Ram κατέφυγε στο αρμόδιο φορολογικό δικαστήριο της Τζαϊπούρ.

Γιατί δικαιώθηκε από το δικαστήριο

Το δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη του τα αποδεικτικά στοιχεία έκρινε ότι η δωρεά προερχόταν από τη μητέρα του κ. Ram, η οποία είναι συγγενικό πρόσωπο, όπως αναφέρεται και στη φορολογική νομοθεσία της Ινδίας. Όπως αναφέρεται και στο economictimes.com, στην συγκεκριμένη χώρα οι δωρεές μεταξύ συγγενών απαλλάσσονται από τη φορολογία.

Έτσι, τον Οκτώβριου του 2026, το δικαστήριο απεφάνθη να ακυρώσει την φορολογική επιβάρυνση για την κατάθεση των μετρητών, ενώ νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί ακύρωση φορολογικών επιβαρύνσεων για το ακίνητο από την Επιτροπή Εφέσεων.

Όπως, όμως, προκύπτει, σημαντικό ρόλο έπαιξαν τα τα αποδεικτικά έγγραφα, όχι μόνο για να δικαιολογηθεί η δωρεά, αλλά και για να επιβεβαιωθεί η προέλευση των χρημάτων.