Το τυρί μπορεί να αποτελέσει έναν εύκολο και νόστιμο τρόπο για να αυξήσετε την πρόσληψη πρωτεΐνης στον οργανισμό σας. Στην αγορά, όμως, υπάρχει πληθώρα επιλογών. Οι ειδικοί ανέδειξαν τα 9 πιο δημοφιλή τυριά.

Το τυρί είναι μία από τις αγαπημένες επιλογές για σνακ και συνοδευτικό μικρών και μεγάλων, που χαρίζει μία διαφορετική γεύση στο γεύμα. Μπορεί, όμως, να συμβάλει ουσιαστικά και στην κάλυψη των ημερήσιων αναγκών σας σε πρωτεΐνη.

Παράλληλα, το τυρί περιέχει καζεΐνη και πρωτεΐνες γάλακτος, οι οποίες περιέχουν και τα εννέα απαραίτητα αμινοξέα, καθιστώντας το μία πηγή πλήρους πρωτεΐνης.

Προσφέρει ασβέστιο, που είναι σημαντικό για την υγεία των οστών και τον μυών, ενώ η περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνη, συμβάλλει σημαντικά στη μυϊκή ανάπτυξη και αποκατάσταση, ενισχύει το αίσθημα του κορεσμού και βοηθά στο να αισθάνεστε χορτάτοι για περισσότερη ώρα μέσα στην ημέρα.

Ποια είναι, όμως, τα τυριά που ξεχωρίζουν για την υψηλή περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνη; Σύμφωνα με διατροφικά στοιχεία του USDA, το foodandwine.com και ειδικούς διαιτολόγους, αναδείχθηκαν τα εννέα τυριά που αξίζει να εντάξετε στο διατροφικό σας πλάνο.

9 τυριά πλούσια σε πρωτεΐνη

Η κατάταξη που ακολουθεί βασίζεται στα διατροφικά στοιχεία και αναφέρεται στις συνηθισμένες μερίδες τυριού που είναι καλό να καταναλώνει ο άνθρωπος.

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Συγκεκριμένα, αναφέρεται στα 28 γραμμάρια για τα σκληρά τυριά, ανά μερίδα και στο μισό φλιτζάνι για τα μαλακά.

Έτσι, η ποσότητα της πρωτεΐνης παρουσιάζεται με βάση τις ρεαλιστικές επιλογές και ποσότητες κατανάλωσης τυριού ανά ημέρα.

1. Cottage cheese: Πρόκειται για ένα από τα πιο δημοφιλή τυριά, που περιέχει 14 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μερίδα (μισό φλιτζάνι) και βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Είναι ένα ιδανικό σνακ και εύκολο για να συνδυαστεί, καθώς μπορεί να συνοδεύσει φρούτα, λαχανικά, γλυκές και αλμυρές παρασκευές.

2. Παρμεζάνα: Η χαμηλή περιεκτικότητα του τυριού σε υγρασία είναι το στοιχείο που την κάνει να συγκεντρώνει περισσότερη ποσότητα πρωτεΐνης, καθιστώντας την μία ιδιαίτερα θρεπτική επιλογή. Περιέχει 10 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά 28 γραμμάρια και συνδυάζεται με πολλές αλμυρές συνταγές.

3. Ρικότα: Όπως η παρμεζάνα, έτσι και η ρικότα συγκεντρώνει 10 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μερίδα, δηλαδή μισό φλιτζάνι. Είναι ευέλικτη στη μαγειρική και μπορεί να ταιριάξει σε γλυκές και αλμυρές συνταγές.

4. Romano: Πρόκειται για ένα τυρί που ξεχωρίζει για την έντονη γεύση και την αλμύρα που το χαρακτηρίζει. Παρέχει 9 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά 28 γραμμάρια, ενώ συχνά παρασκευάζεται από αγελαδινό γάλα, γεγονός που του χαρίζει μία πιο ουδέτερη γεύση.

5. Gruyère: Πρόκειται για ένα τυρί με καταγωγή από την Ελβετία, με έντονη γεύση και σημαντικά για την υγεία των οστών μέταλλα. Προσφέρει 8 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μερίδα, ενώ έχει και ασβέστιο μαζί με φωσφόρο.

6. Ελβετικό τυρί (Swiss): Έχει σχετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο, δηλαδή η αλμύρα του είναι περιορισμένη και περιέχει 8 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά 28 γραμμάρια.

7. Γκούντα: Πρόκειται για μία από τις πιο γνωστές και συνηθισμένες επιλογές. Περιέχει 7 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μερίδα και προσφέρει τόσο ασβέστιο, όσο και ψευδάργυρο.

8. Μοτσαρέλα: Ένα τυρί με καταγωγή από την Ιταλία, που ξεχωρίζει τόσο για την όψη και τη μαλακή υφή του όσο και για τη γεύση του. Παρέχει 7 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά 28 γραμμάρια, ενώ είναι και καλή πηγή ασβεστίου.

9. Τσένταρ: Το κλασικό κίτρινο τυρί, που συχνά πρωταγωνιστεί σε σάντουιτς και γρήγορα σνακ. Περιέχει όμως, 6 γραμμάρια πρωτε΅Ινης ανά 28 γραμμάρια.

Τι να προσέξετε στην κατανάλωση τυριού

Παρά τη διατροφική τους αξία και την ξεχωριστή τους γεύση, τα τυριά μπορεί να περιέχουν αρκετά κορεσμένα λιπαρά, νάτριο και συχνά αυξημένες θερμίδες. Γι’ αυτό, οι ειδικοί συνιστούν να καταναλώνονται σε λογικές ποσότητες και να συνδυάζονται με άλλες πηγές πρωτεΐνης, όπως τα αυγά, τα όσπρια, το ψάρι, το κοτόπουλο και το γιαούρτι.

Σύμφωνα με την παραπάνω λίστα, το cottage cheese, αποτελεί μία από τις καταλληλότερες και πιο θρεπτικές επιλογές για την πρόσληψη πρωτεΐνης, ενώ η παρμεζάνα ξεχωρίζει ανάμεσα στα σκληρά τυριά.

Με σωστές μερίδες και ποικιλία τροφών, το τυρί μπορεί να έχει μία ξεχωριστή θέση στη διατροφή σας και να συμβάλλει σε ένα ισορροπημένο διατροφικό πλάνο.