Ειδικός διατροφολόγος εξηγεί ποιες τροφές είναι ιδιαίτερα θρεπτικές, αποκαλύπτοντας ότι η καθημερινή ισορροπημένη διατροφή δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη.

Μία ισορροπημένη διατροφή δεν συνδέεται απαραίτητα με αυστηρούς κανόνες, απαγορεύσεις και περίπλοκες πρακτικές, που δυσκολεύουν τόσο τη σκέψη όσο και την καθημερινότητά σας.

Συχνά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυριαρχούν απόψεις που αφορούν τη διατροφή και τις καθημερινές ανάγκες του οργανισμού, ωστόσο, οι ειδικοί φαίνεται να συμφωνούν ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να πετύχετε έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής και διατροφής.

Σύμφωνα με το kqed.org, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Stanford, Christopher Gardner, φαίνεται να συμφωνεί με τη συγκεκριμένη θεωρία και εξηγεί ότι το μυστικό κρύβεται στις απλές, πρακτικές συνήθειες. Παράλληλα, επισημαίνει ότι πολλά διατροφικά πρότυπα, όσο και να διαφέρουν μεταξύ τους, έχουν κοινές βάσεις.

Τα τέσσερα βασικά στοιχεία μιας ισορροπημένης διατροφής σύμφωνα με τον ειδικό

Όπως αναφέρει, λοιπόν, ο Christopher Gardner, η μεσογειακή και χορτοφαγική διατροφή ή οποιοδήποτε πρότυπο και αν ακολουθείτε, χρειάζεται να χαρακτηρίζεται από τέσσερις βασικές παραμέτρους, και οι περισσότερες συμφωνούν σε αυτό.

Το μυστικό κρύβεται στα λαχανικά και στην επιλογή φυσικών τροφίμων, στον περιορισμό της πρόσθετης ζάχαρης και των επεξεργασμένων φαγητών, καθώς και στην ελαχιστοποίηση των επεξεργασμένων δημητριακών, όπως προϊόντα με βασικό υλικό το αλεύρι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα, μάλιστα, με το σχετικό δημοσίευμα, ο ειδικός επισημαίνει ότι συχνά χάνεται ο στόχος της διατροφής, καθώς δεν είναι λίγοι που προσπαθούν να εστιάσουν σε περίπλοκες λεπτομέρειες και superfood.

Οι τροφές που δεν πρέπει να λείπουν από το διατροφικό σας πλάνο

Σε κάθε περίπτωση, όλα τα πλάνα διατροφής φαίνεται πως συγκλίνουν σε έξι βασικές τροφές, οι οποίες δεν θα πρέπει να λείπουν από την καθημερινότητά σας, όποιο πρόγραμμα και αν ακολουθείτε.

1. Όσπρια: Προσφέρουν στον οργανισμό φυτικές ίνες και φυτική πρωτεΐνη, που συμβάλλουν στην καλή λειτουργία, τον μεταβολισμό και την πέψη.

2. Φρούτα: Είναι πλούσια σε φυσικά σάκχαρα και φυτικές ίνες που επιβραδύνουν την απορρόφησή τους.

3. Ξηροί Καρποί: Ξεχωρίζουν, καθώς είναι πλούσιοι σε καλά λιπαρά, πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, με τα θρεπτικά συστατικά τους να ενισχύουν τον οργανισμό και τη διατήρηση υγιών επιπέδων χοληστερόλης.

4. Αυγό: Πρόκειται για ένα θρεπτικό και εύκολο σνακ. Ξεχωρίζει για την πρωτεΐνη που περιέχει, ενώ παράλληλα παρέχει την αίσθηση ότι είστε χορτάτοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

5. Ψάρια: Είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και καλά λιπαρά, ενώ παράλληλα αποτελούν την ιδανική εναλλακτική που μπορούν να αντικαταστήσουν το κόκκινο και το επεξεργασμένο κρέας.

6. Γιαούρτι: Είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη και ένα εύκολο σνακ που μπορεί να συνδυαστεί με φρούτα, ξηρούς καρπούς και μέλι, δημιουργώντας το ιδανικό πρωινό.

Η «εμμονή» με την πρωτεΐνη

Ένα από τα θέματα που συζήτησε εκτενώς ο διατροφολόγος είναι το ζήτημα της πρωτεΐνης και της «εμμονής» που έχει παρατηρηθεί γύρω από αυτήν.

Όπως εξηγεί ο Christopher Gardner, δεν είναι λίγοι όσοι καταναλώνουν ήδη επαρκείς ποσότητες πρωτεΐνης ημερησίως και παράλληλα προσπαθούν να αυξήσουν την ημερήσια πρόσληψη αυτής.

Η υπερβολική έμφαση στο κρέας, μπάρες και πρωτεΐνες εμπλουτισμένες με πρωτεΐνη μπορεί να προκαλέσει φθορά στο καθημερινό πρόγραμμα της διατροφής σας, καθώς συχνά παραλείπονται σημαντικές τροφές, όπως τα λαχανικά, τα φρούτα και τα όσπρια.

Ultra - processed τρόφιμα: Είναι όλα ανθυγιεινά;

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Christopher Gardner, εξηγεί ότι ο όρος «υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα» δεν πρέπει να οδηγεί απαραίτητα σε ένα συμπέρασμα, καθώς ορισμένα από αυτά μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευεργετικά για τον άνθρωπο.

Για παράδειγμα, η βρώμη, υπάρχει στο εμπόριο σε διάφορες μορφές, με κάθε μία από αυτές να προσφέρει κάτι διαφορετικό στον οργανισμό.

Περισσότερη προσοχή, βέβαια, χρειάζονται τα τρόφιμα που περιέχουν πρόσθετα σάκχαρα, αλάτι και τεχνητά αρώματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την προσθήκη γεύσης. Αντίστοιχα, τα αναψυκτικά με γλυκαντικές ουσίες, αποτελούν καλύτερη επιλογή σε σχέση με εκείνα που περιέχουν πολλή ζάχαρη, χωρίς όμως, αυτό να συνεπάγεται με το γεγονός ότι είναι υγιεινά ή θρεπτικά.