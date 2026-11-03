Το επίμονο φούσκωμα είναι ένα συχνό πεπτικό φαινόμενο που μπορεί να προκαλέσει δυσφορία, αίσθημα βάρους και κοιλιακές ενοχλήσεις. Η καθημερινή συνήθεια που μπορεί να σας απαλλάξει.

Το επίμονο φούσκωμα είναι ένα συχνό πρόβλημα το οποίο μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητά σας, να προκαλέσει το αίσθημα του βάρους, κοιλιακή δυσφορία, ακόμη και κοιλιακές ενοχλήσεις.

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που συχνά αποδίδεται στην τροφή που μπορεί να έχει καταναλωθεί νωρίτερα, στις ποσότητες φαγητού, ακόμη και στο αν καταναλώσατε με γρήγορους ρυθμούς το φαγητό σας.

Εκτιμάται ότι το 18% του παγκόσμιου πληθυσμού αντιμετωπίζουν το φούσκωμα, με τις γυναίκες να παρουσιάζουν τις διπλάσιες πιθανότητες σε σχέση με τους άνδρες ώστε να εμφανίσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Σύμφωνα ωστόσο, με το parade.com, η αιτία του φουσκώματος μπορεί να κρύβεται πίσω από έναν λόγο που δύσκολα μπορείτε να φανταστείτε: το μάσημα τσίχλας χωρίς ζάχαρη.

Ταλαιπωρείστε από φούσκωμα; Η ερώτηση του γαστρεντερολόγου που θα σας προβληματίσει

Ο Δρ. Andrew H. Moore, γαστρεντερολόγους στο Endeavor Health και επικεφαλής του Τμήματος Γαστρεντερολογίας στο Swedish Hospital, εξηγεί ότι όταν ένας ασθενής που παρουσιάζει συνεχές φούσκωμα, μία από τις πρώτες ερωτήσεις που του κάνει είναι αν έχει καταναλώσει νωρίτερα τσίχλες χωρίς ζάχαρη.

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Ο λόγος βρίσκεται στα γλυκαντικά που περιέχουν αρκετά από αυτά τα προϊόντα, όπως σορβιτόλη, ξυλιτόλη και μαννιτόλη, πολυόλες, οι οποίες τείνουν να απορροφώνται πλήρως από το έντερο.

Σύμφωνα λοιπόν, με τον ειδικό, όταν οι πολυόλες φτάνουν στο παχύ έντερο, ζυμώνονται από τα βακτήρια του εντερικού μιρκοβιώματος, με αποτέλεσμα να παράγονται περισσότερα αέρα αυτό μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα και κοιλιακή δυσφορία, ή κράμπες.

Επιπλέον, οι συγκεκριμένες ουσίες συγκρατούν το νερό στο έντερο, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε «ανωμαλίες» και πιο χαλαρές κενώσεις.

Γιατί το μάσημα της τσίχλα επιβαρύνει την πέψη;

Σύμφωνα με το parade.com, τα γλυκαντικά που συμπεριλαμβάνονται στη σύσταση μίας τσίχλας δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει σε φούσκωμα.

Το συνεχές μάσημα μπορεί να οδηγήσει στην κατάποση μεγαλύτερης ποσότητας αέρα, ο οποίος περνά στον οισοφάγο και συγκεντρώνεται στην συνέχεια στην περιοχή του στομάχου.

Αν ο αέρας δεν εξωτερικευθεί, μπορεί να προχωρήσει στο έντερο και να ενισχύσει σημαντικά το αίσθημα του φουσκώματος.

Βέβαια, το πρόβλημα μπορεί να διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, καθώς η ποσότητα τσιχλών που καταναλώνεται έχει καθοριστικό ρόλο.

Σύμφωνα με τον Δρ. Moore μόλις 5 γραμμάρια ορισμένων αλκοολών σακχάρων μπορεί να προκαλέσει πεπτικά προβλήματα σε άτομα που παρουσιάζουν ευαισθησία στο στομάχι και το έντερο. Η συγκεκριμένη ποσότητα ανταποκρίνεται σε περίπου 3 – 4 τσίχλες ημερησίως.

Παράλληλα, τα άτομα που παρουσιάζουν το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα ακόμη και σε μικρότερη ποσότητα κατανάλωσης τσιχλών.

Η πολύ μεγάλη κατανάλωση τσιχλών, που περιέχει σορβιτόλη, έχει συνδεθεί με δυσαπορρόφηση θρεπτικών συστατικών από το φαγητό και με την απώλεια του βάρους.

Ωστόσο, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η συγκεκριμένη συνήθεια προκαλεί μόνιμη βλάβη στο έντερο.

Πώς να εντοπίσετε αν σας επηρεάζει το μάσημα της τσίχλας

Αν ταλαιπωρείστε από φουσκώματα και κοιλιακή δυσφορία μπορείτε να διακόψετε την κατανάλωση των τσιχλών χωρίς ζάχαρη για το εύλογο χρονικό διάστημα των δύο εβδομάδων για να παρατηρήσετε αν υποχωρούν τα συμπτώματα.

Παράλληλα, καλό θα ήταν να μειώσετε την ποσότητα και να επανεξετάσετε τα συμπτώματα φουσκώματος σε δεύτερο χρόνο, ενώ καλό θα ήταν να ελέγχετε τα συστατικά της τσίχλας. Αναζητήστε στις ετικέτες τη σορβιτόλη, την ξυλιτόλη και τη μαννιτόλη.

Το συνεχές φούσκωμα δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κάτι φυσιολογικό και σύνηθες, ούτε να αποδίδεται αυτόματα στις τροφές που καταναλώνετε.

Αν πρόκειται για μία επίμονη συνθήκη, είναι καλό να απευθυνθείτε σε γαστρεντερολόγο, ώστε να εντοπίσετε την πραγματική αιτία και να αντιμετωπιστεί με τα κατάλληλα μέσα.