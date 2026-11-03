Ένα φρούτο πλούσιο σε φυτικές ίνες, βιταμίνες και αντιοξειδωτικά που μπορεί να υποστηρίξει σημαντικά τις λειτουργίες του οργανισμού.

Τα blueberries, διαφορετικά τα μύρτιλα, αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα φρούτα μικρών και μεγάλων που μπορεί να λειτουργήσει άψογα ως συνοδευτικό για το γιαούρτι σας στο πρωινό σας ή σε smoothies. Είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, βιταμίνες και αντιοξειδωτικές ουσίες, οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν σημαντικές λειτουργίες του οργανισμού, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν και την καλή λειτουργά του εντέρου.

Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η καθημερινή κατανάλωση μύρτιλων ενδέχεται να προσφέρει οφέλη στην πέψη, στον μεταβολισμό, αλλά και στη λειτουργία της καρδιάς.

Τι κάνει τα blueberries να ξεχωρίζουν;

Τα blueberries είναι πλούσια σε ανθοκυανίνες, τις φυσικές αντιοξειδωτικές ουσίες που τους χαρίζουν το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα τους.

Συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες και έχουν συνδεθεί με την καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία και τη λειτουργία του μεταβολισμού.

Παράλληλα, οι φυτικές ίνες που περιέχουν υποστηρίζουν την καλή λειτουργία του εντέρου.

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Μάλιστα, ένα φλιτζάνι μύρτιλα, το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 140 γραμμάρια από το φρούτο, περιέχει μόλις 90 θερμίδες, 20,4 γραμμάρια υδατανθράκων και περίπου ένα γραμμάριο πρωτεΐνης, ενώ προσφέρει βιταμίνη C και κάλιο.

Οι διαφορές που εντοπίζονται στον οργανισμό με την κατανάλωση των blueberries

Η καθημερινή κατανάλωση των blueberries μπορεί να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία του οργανισμού ενισχύοντας την ανθρώπινη υγεία. Την πρώτη εβδομάδα, μάλιστα, η αυξημένη πρόσληψη φυτικών ινών μπορεί να βοηθήσει στην πιο σωστή και τακτική λειτουργία του εντέρου. Παράλληλα, οι αντιοξειδωτικές ουσίες υποστηρίζουν την μεταβολική υγεία του σώματος, ενώ σε ορισμένους ανθρώπους παρατηρείται πιο ομαλή πέψη και σταθερότητα στα επίπεδα ενέργειας που παρουσιάζουν.

Μετά από μερικές εβδομάδες, οι πολυφαινόλες του φρούτο έχουν συνδεθεί με την βελτίωση στην ευαισθησία της ινσουλίνης, δηλαδή την καλύτερη ανταπόκριση του οργανισμού στην ορμόνη που ρυθμίζει το σάκχαρο στο αίμα.

Παράλληλα, ενδέχεται να υποστηρίζουν την εγκεφαλική λειτουργία συμβάλλοντας στην σωστότερη αιμάτωση.

Τα οφέλη τους δεν σταματούν εδώ.

Έρευνα που διήρκησε έξι μήνες και πραγματοποιήθηκε σε ενήλικες με μεταβολικό σύνδρομο έδειξε ότι η καθημερινή κατανάλωση των blueberries συνδέθηκε με την βελτίωση της ενδοθηλιακής λειτουργίας, δηλαδή της ικανότητας των αιμοφόρων αγγείων να χαλαρώνουν και να διαστέλλονται.

Πόσα blueberries μπορείτε να καταναλώνετε;

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι μισό φλιτζάνι blueberries ημερησίως είναι η καταλληλότερη ποσότητα την οποία μπορείτε να καταναλώνετε για να έχετε όλα τα οφέλη του φρούτου.

Αν, ωστόσο, δεν καταναλώνετε συχνά τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες, είναι καλό να ξεκινήσετε να τρώτε μικρότερες μερίδες και να την αυξάνεται σταδιακά.

Τα μύρτιλα, βέβαια, μπορείτε να τα προσθέσετε στο γιαούρτι, τη βρώμη σας ή το smoothie ενισχύοντας τη γεύση του πρωινού σας, αλλά και τον θρεπτικών συστατικών που εισπράττει ο οργανισμός σας.