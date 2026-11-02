Αν και ορισμένοι ειδικοί συνιστούν την κατανάλωση μόνο ασπραδιών, το αυγό έχει στην πραγματικότητα μεγαλύτερη θρεπτική αξία εάν καταναλώνεται στο σύνολο του.

Τα αυγά αποτελούν μία από τις σημαντικότερες πηγές πρωτεϊνών υψηλής ποιότητας, όπως υποστηρίζουν οι διατροφολόγοι, καθώς βοηθούν τη μνήμη και αυξάνουν τον κορεσμό δημιουργώντας αίσθηση πληρότητας.

Αν και η προετοιμασία ενός πλούσιου πρωινού δεν είναι πάντα δυνατή κυρίως για άτομα που εργάζονται καθημερινά, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το να αφιερώσετε χρόνο για να φτιάξετε ένα πρωινό με βάση το αυγό σίγουρα αξίζει τον χρόνο και τον κόπο. Ειδικότερα, το αυγό όχι μόνο προσφέρει μια διαρκή αίσθηση πληρότητας, καθιστώντας σας λιγότερο πιθανό να αισθάνεστε πεινασμένοι πριν από το μεσημεριανό, αλλά μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πνευματική διαύγεια και να προσφέρει άφθονη ενέργεια για όλη την ημέρα, όπως εξηγεί η διατροφολόγος Λετίσια Καρέρα.

Είναι ακόμη γνωστό από μελέτες ότι η κατανάλωση αυγού βοηθάει στη βελτίωση της όρασης και στην καλή λειτουργία των ματιών. Όσον αφορά τα πολλά οφέλη των αυγών, η διατροφολόγος Μποτικάρια Γκαρσία αναφέρετε σε αυτά στο μπεστ σέλερ βιβλίο της «Your Brain Is Hungry».

«Τα αυγά παρέχουν την υψηλότερης ποιότητας πρωτεΐνη. Ξεχάστε την ξεπερασμένη ιδέα ότι δεν πρέπει να τρώτε περισσότερα από τρία αυγά την εβδομάδα. Εφόσον παρασκευάζονται σωστά (αποφύγετε το τηγάνισμα ή την κατανάλωση με μπέικον), είναι απολύτως εντάξει να τρώτε αυγά ακόμη και κάθε μέρα», υποστηρίζει η γνωστή διατροφολόγος.

Μην τρώτε μόνο το ασπράδι

Αν και ορισμένοι ειδικοί συνιστούν την κατανάλωση μόνο ασπραδιών, το αυγό έχει στην πραγματικότητα μεγαλύτερη θρεπτική αξία εάν καταναλώνεται στο σύνολο του. Ειδικότερα, οι κρόκοι των αυγών περιέχουν χολίνη η οποία συνδέεται στενά με τη συναισθηματική ευεξία, σίδηρο και ψευδάργυρο. Ταυτόχρονα, το αυγό παρέχει περίπου το 10% έως 20% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης βιταμινών A, D, E και K, και είναι επίσης πλούσιο σε φώσφορο και βιταμίνη B12, συμβάλλοντας στην υγεία των μυών και του ανοσοποιητικού συστήματος.

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Υγιή και αστραφτερά μαλλιά

Επιπλέον, η κατανάλωση αυγού έχει σημαντικά προτερήματα και για την υγεία των μαλλιών. Ο ειδικός Στίβεν Γουόκερ εξηγεί ότι η βιοτίνη παίζει ουσιαστικό ρόλο στις μεταβολικές διεργασίες, βελτιώνοντας τη δομή της τρίχας και υποστηρίζοντας την ανάπτυξή της. Ωστόσο, οι επιστήμονες συνιστούν να αποφεύγετε την κατανάλωση ωμών αυγών αυγά. Πιο συγκεκριμένα, ειδικοί εξηγούν ότι τα ωμά ασπράδια περιέχουν αβιδίνη, μια πρωτεΐνη που εμποδίζει την απορρόφηση της βιοτίνης από το πεπτικό σύστημα.

Τέλος, για μια πιο υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή, επιλέξτε βιολογικά αυγά και αποφύγετε το τηγάνισμα. Πιο ειδικά, επιλέξτε να τα καταναλώσετε βραστά ή ποσέ, ενώ θα μπορούσατε να φτιάξετε και μία γευστική ομελέτα εφόσον το επιθυμείτε.

ΠΗΓΗ: vogueadria.com