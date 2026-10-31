Πότε μπορούμε να γυμναστούμε νηστικοί και πότε είναι καλύτερο να φάμε.

Ένα από τα συχνότερα ερωτήματα όσων γυμνάζονται νωρίς το πρωί είναι αν πρέπει να φάνε κάτι πριν ξεκινήσουν ή αν είναι προτιμότερο να ασκηθούν με άδειο στομάχι.

Τέσσερις διαιτολόγοι εξηγούν ότι δεν υπάρχει μία απάντηση που να ισχύει για όλους, καθώς καθοριστικό ρόλο παίζουν η διάρκεια και η ένταση της προπόνησης.

Ο βασικός κανόνας είναι απλός: όσο πιο απαιτητική και παρατεταμένη είναι η άσκηση, τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτά η κατανάλωση τροφής πριν από αυτήν.

Πότε μπορούμε να γυμναστούμε νηστικοί

Για μια σύντομη και χαμηλής έντασης δραστηριότητα, όπως το περπάτημα, η ήπια γιόγκα ή λίγες ασκήσεις κινητικότητας, το πρωινό δεν είναι πάντοτε απαραίτητο.

Ο οργανισμός διαθέτει αποθέματα ενέργειας που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μιας τέτοιας προπόνησης, ιδιαίτερα όταν το προηγούμενο βράδυ έχει προηγηθεί ένα ισορροπημένο γεύμα.

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Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι η άσκηση με άδειο στομάχι δεν είναι κατάλληλη για όλους. Αν κάποιος αισθάνεται ζάλη, αδυναμία ή έντονη πείνα, είναι προτιμότερο να καταναλώσει κάτι ελαφρύ πριν ξεκινήσει.

Πότε είναι καλύτερο να φάμε

Τα δεδομένα αλλάζουν όταν η προπόνηση περιλαμβάνει τρέξιμο, έντονη αερόβια άσκηση ή απαιτητικές ασκήσεις ενδυνάμωσης.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ιδιαίτερα όταν η διάρκεια πλησιάζει ή ξεπερνά τα 45 λεπτά, ένα μικρό γεύμα μπορεί να προσφέρει την απαραίτητη ενέργεια και να περιορίσει την κόπωση.

Οι υδατάνθρακες αποτελούν βασική πηγή καυσίμου για τους μυς, γι' αυτό οι διαιτολόγοι προτείνουν εύπεπτες επιλογές πριν από την άσκηση.

Μια μπανάνα, μία φέτα ψωμί με λίγο μέλι ή ένα μικρό μπολ βρόμης μπορούν να αποτελέσουν πρακτικές λύσεις.

Πόση ώρα πριν πρέπει να τρώμε;

Η χρονική απόσταση ανάμεσα στο φαγητό και την προπόνηση είναι επίσης σημαντική.

Ένα πλήρες γεύμα χρειάζεται συνήθως περισσότερο χρόνο για να χωνευτεί, ενώ ένα μικρό σνακ μπορεί να καταναλωθεί πιο κοντά στην έναρξη της άσκησης.

Η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας τροφής αμέσως πριν από έντονη δραστηριότητα ενδέχεται να προκαλέσει δυσφορία, φούσκωμα ή ναυτία.

Εξίσου σημαντική είναι η επαρκής ενυδάτωση, καθώς ο οργανισμός έχει περάσει αρκετές ώρες χωρίς πρόσληψη υγρών κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Πηγή foodnetwork.co.uk