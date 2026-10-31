Σχετικά με την πρώτη πληρωμή για την συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων, προβλέπεται η καταβολή αναδρομικών, με το συνολικό ποσό να μπορεί να φτάσει έως και τα 1.000 ευρώ.

Χωρίς να χρειαστεί να υποβάλουν νέα αίτηση αναμένεται να ενταχθούν οι δικαιούχοι στο Market Pass 2026, με τις πληρωμές να προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν πριν από τις 25 Δεκεμβρίου.

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει μέσω διασταύρωσης των διαθέσιμων στοιχείων, ενώ στόχος είναι η οικονομική ενίσχυση να έχει πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς πριν τα Χριστούγεννα.

Σχετικά με την πρώτη πληρωμή για την συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων, προβλέπεται η καταβολή αναδρομικών, με το συνολικό ποσό να μπορεί να φτάσει έως και τα 1.000 ευρώ.

Το μέσο μηνιαίο voucher εκτιμάται περίπου στα 60 ευρώ, όμως η τελική ενίσχυση θα εξαρτηθεί από την επιλεξιμότητα, τη σύνθεση του νοικοκυριού και το χρονικό διάστημα για το οποίο θα υπολογιστούν αναδρομικά.

Τα αναδρομικά

Έως και 1.000 ευρώ ενδέχεται να φτάσει η πρώτη ενίσχυση για ορισμένους δικαιούχους του νέου προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας, καθώς στην αρχική καταβολή θα συμπεριληφθούν και αναδρομικά ποσά. Συνολικά, περίπου 190.000 νοικοκυριά αναμένεται να συμμετάσχουν στη δράση, η οποία θα υλοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικών κουπονιών vouchers.

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Το ύψος της τακτικής ενίσχυσης υπολογίζεται κατά μέσο όρο στα 60 ευρώ τον μήνα, με το ποσό να προσαρμόζεται ανάλογα με τα μέλη και τη σύνθεση κάθε νοικοκυριού. Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας επιδιώκει να πραγματοποιήσει την πρώτη καταβολή πριν από τα Χριστούγεννα.

Οι ακριβείς ημερομηνίες, ο τρόπος υπολογισμού των ποσών και η συχνότητα των πληρωμών αναμένεται να καθοριστούν στον Οδηγό Εφαρμογής.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), εφόσον έχουν δηλώσει στην αίτησή τους ότι επιθυμούν να συμμετέχουν στη δράση επισιτιστικής βοήθειας.

Στην κατηγορία των δικαιούχων αναδρομικής ενίσχυσης περιλαμβάνονται ειδικότερα νοικοκυριά που απέκτησαν δικαίωμα στο ΕΕΕ από την 1η Μαρτίου 2024, είχαν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα επισιτιστικής ή βασικής υλικής βοήθειας και διατήρησαν αδιάλειπτα την ιδιότητα του δικαιούχου έως την έκδοση της απόφασης ένταξης της σχετικής πράξης.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα ένταξης ατόμων και νοικοκυριών που βρίσκονται σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, ακόμη και αν δεν λαμβάνουν το ΕΕΕ. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία απαιτείται πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας από τον οικείο δήμο, με το οποίο τεκμηριώνεται η ανάγκη κάλυψης βασικών βιοτικών αναγκών.

Δεν χρειάζεται ξεχωριστή αίτηση για όσους λαμβάνουν ΕΕΕ εφόσον έχουν ήδη δηλώσει στην αίτηση του ΕΕΕ ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση επισιτιστικής ή βασικής υλικής βοήθειας. Αν κάποιος λαμβάνει ΕΕΕ αλλά δεν έχει δηλώσει συμμετοχή σημειώνεται ότι η συμμετοχή δηλώνεται μέσω της αίτησης του ΕΕΕ. Η δυνατότητα υποβολής ή τροποποίησης της δήλωσης εξαρτάται από την ισχύουσα διαδικασία και τις οδηγίες του προγράμματος.

Ποιοι θα λάβουν έως 1.000 ευρώ

Η πρώτη ενίσχυση, η οποία αναμένεται να προσεγγίσει τα 1.000 ευρώ, αφορά κυρίως τους δικαιούχους που δικαιούνται αναδρομικά από την 1η Μαρτίου 2024. Πρόκειται για νοικοκυριά που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και διατήρησαν αδιάλειπτα την ιδιότητα του δικαιούχου του ΕΕΕ κατά το προβλεπόμενο διάστημα.

Το ποσό δεν είναι ενιαίο ούτε έχει οριστεί ως εγγυημένη καταβολή 1.000 ευρώ για όλους. Η τελική αξία θα προκύψει από τον υπολογισμό των αναδρομικών και τους όρους εφαρμογής του προγράμματος. Επομένως, δεν θα λάβουν αυτομάτως όλοι οι δικαιούχοι το ίδιο ποσό.

Πώς θα χρησιμοποιούνται τα κουπόνια

Το νέο σύστημα αντικαθιστά τη διανομή προκαθορισμένων πακέτων τροφίμων με vouchers, μέσω των οποίων οι δικαιούχοι θα επιλέγουν οι ίδιοι τα προϊόντα που χρειάζονται. Τα κουπόνια θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τρόφιμα και είδη βασικής υλικής βοήθειας, σε επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Στα σημεία εξαργύρωσης προβλέπεται να περιλαμβάνονται σούπερ μάρκετ, οπωροπωλεία, μικρά καταστήματα τροφίμων και λαϊκές αγορές. Για τη χρήση τους στις λαϊκές αγορές έχει ανακοινωθεί διαδικασία επιβεβαίωσης συναλλαγών μέσω κωδικού μίας χρήσης στο κινητό του δικαιούχου.