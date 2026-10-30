Πολυτεχνείο 2026: Πώς θα λειτουργήσουν σχολεία και φροντιστήρια, τι ισχύει με το καθεστώς των απουσιών.

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι καθιερωμένες σχολικές εκδηλώσεις για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, με τους μαθητές όλων των βαθμίδων να αφήνουν για μία ημέρα τις σχολικές αίθουσες και τα βιβλία τους αλλά να δίνουν υποχρεωτικά το παρών στην γιορτή.

Σύμφωνα με το σχολικό πρωτόκολλο ανήμερα της 17ης Νοεμβρίου δεν πραγματοποιούνται μαθήματα καθώς πραγματοποιείται η σχολική γιορτή - αφιέρωμα στην επέτειο του Πολυτεχνείουσχολική γιορτή - αφιέρωμα στην επέτειο του Πολυτεχνείου και στα ιστορικά γεγονότα του 1973. Το γεγονός ότι δεν πραγματοποιούνται μαθήματα σε καμία των περιπτώσεων δεν ισοδυναμεί με σχολική αργία καθώς η παρουσία στις σχολικές εκδηλώσεις είναι υποχρεωτική και αυτονόητα στην Δευτεροβάθμια θα τηρηθεί η καταχώριση απουσιών που σημειωτέον είναι και αδικαιολόγητες.

Τι θα ισχύσει σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Παιδείας, στις 17 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις και δράσεις μνήμης σε όλα τα σχολεία, από τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά μέχρι τα Γυμνάσια, τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, καθώς και τις αντίστοιχες σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής. Οι εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν στον χώρο εκδηλώσεων του κάθε σχολείου ή σε άλλο κατάλληλο χώρο, έπειτα από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Μετά την ολοκλήρωση της σχολικής γιορτής, οι μαθητές θα αποχωρήσουν από τα σχολεία. Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δεν θα λειτουργήσει το Ολοήμερο πρόγραμμα.

Γιατί τιμάται η επέτειος του Πολυτεχνείου

Η 17η Νοεμβρίου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επετείους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Τα σχολεία τιμούν την εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973, όταν φοιτητές και πολίτες αντιστάθηκαν στη στρατιωτική δικτατορία, διεκδικώντας ελευθερία, δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα. Το σύνθημα «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» παραμένει μέχρι σήμερα άρρηκτα συνδεδεμένο με την εξέγερση και τα μηνύματά της. Μέσα από τις σχολικές εκδηλώσεις, οι μαθητές γνωρίζουν τα γεγονότα εκείνων των ημερών και την ιστορική σημασία τους, ενώ αναδεικνύονται οι αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της συλλογικής διεκδίκησης.

Κλειστά φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Διαφορετικό θα είναι το καθεστώς για τα φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, τα οποία θα παραμείνουν κλειστά την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της επετείου του Πολυτεχνείου. Έτσι, οι μαθητές θα επιστρέψουν στο κανονικό πρόγραμμα των μαθημάτων τους την επόμενη ημέρα ήτοι την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου.