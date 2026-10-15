Στο πλαίσιο των διεκδικήσεών τους, οι επαγγελματίες των σχολικών κυλικείων προχωρούν σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.

Τη χορήγηση voucher στους μαθητές για την αγορά προϊόντων από τα σχολικά κυλικεία θέτει στο επίκεντρο των διεκδικήσεών της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κυλικείων Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων (ΠΟΚΔΙΣ), ζητώντας από την Πολιτεία να προχωρήσει σε μέτρα που θα στηρίξουν τόσο τις οικογένειες όσο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου.

Η πρόταση αφορά την οικονομική ενίσχυση των μαθητών, ώστε να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε υγιεινά και κατάλληλα διατροφικά προϊόντα κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας. Παράλληλα, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου θα μπορούσε να ενισχύσει τη λειτουργία των σχολικών κυλικείων, τα οποία αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές και λειτουργικές πιέσεις.

Σύμφωνα με την πρόταση της ΠΟΚΔΙΣ το voucher θα ήταν μια σημαντική πρωτοβουλία σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος της καθημερινότητας πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς ενώ οι επαγγελματίες των σχολικών κυλικείων κάνουν λόγο για αυξανόμενες δυσκολίες στη λειτουργία των επιχειρήσεών τους. Πρόκειται ένα μέτρο που αν γίνει αποδεκτό θα δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλες διατροφικές επιλογές στο σχολείο χωρίς το κόστος να αποτελεί εμπόδιο για τις οικογένειές τους.

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0hwXzAKEkz8zfLaE5H5PzyxVhtrciyvzrARGhEKxyXMkfZub1vQ1KvztqNMGsEqBQl&id=100057346754775}

Πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει το voucher για τα σχολικά κυλικεία

Η βασική ιδέα είναι η παροχή μιας συγκεκριμένης οικονομικής ενίσχυσης, την οποία οι μαθητές θα μπορούν να αξιοποιούν για την αγορά προϊόντων από τα σχολικά κυλικεία. Όπως τονίζουν κύκλοι της ΠΟΚΔΙΣ με το voucher θα μειωθεί έμπρακτα το κόστος που επωμίζονται οι οικογένειες για τη διατροφή των παιδιών κατά τη σχολική ημέρα δεδομένου ότι το κόστος του κολατσιού στο σχολείου αποτελεί μέρος ενός συνολικά αυξημένου κόστους διαβίωσης. Η καθιέρωση ενός voucher θα μπορούσε να περιορίσει μέρος αυτής της δαπάνης, επιτρέποντας στους γονείς να διαθέτουν λιγότερα χρήματα από τον οικογενειακό προϋπολογισμό για συγκεκριμένες αγορές σχολικής διατροφής. Παράλληλα, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου θα μπορούσε να ενισχύσει τη λειτουργία των σχολικών κυλικείων, τα οποία αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές και λειτουργικές πιέσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlwndh7o3a0x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πανελλαδική κινητοποίηση στις 19 Οκτωβρίου

Στο πλαίσιο των διεκδικήσεών τους, οι επαγγελματίες των σχολικών κυλικείων προχωρούν σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 14:00, έπειτα από ομόφωνη απόφαση των σωματείων. Οι κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν στις περιφέρειες της χώρας, με κατάθεση υπομνημάτων προς τις αρμόδιες αρχές.

Πέρα από το voucher για τους μαθητές, η ΠΟΚΔΙΣ διεκδικεί ένα ευρύτερο πακέτο μέτρων για τη βιωσιμότητα των σχολικών κυλικείων. Μεταξύ άλλων, ζητά μείωση του ΦΠΑ, φορολογικές ελαφρύνσεις, επιδότηση για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και απαλλαγή από το μίσθωμα κατά τον πρώτο χρόνο προσαρμογής στις νέες συνθήκες. Παράλληλα, θέτει ζητήματα που αφορούν τις επιτρεπόμενες κατηγορίες προϊόντων, τις διατροφικές ανάγκες των μαθητών ανά ηλικία, τη βελτίωση των σχολικών υποδομών και την καθιέρωση κοινών διατροφικών κανόνων για τα γεύματα που παρέχονται στους μαθητές από διαφορετικούς φορείς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlchi1frqhft?integrationId=40599y14juihe6ly}