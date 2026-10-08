Το πρωτόκολλο που εφαρμόζεται στα σχολεία για την ανάδειξη των μαθητών που θα κρατήσουν τη σημαία και θα πλαισιώσουν τον σημαιοφόρο στη σχολική γιορτή και την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Η 28η Οκτωβρίου πλησιάζει και στα σχολεία της χώρας ξεκινούν οι διαδικασίες για την προετοιμασία των μαθητικών παρελάσεων και των εκδηλώσεων για την επέτειο του «ΟΧΙ». Παράλληλα με τις πρόβες για την παρέλαση, οι σχολικές μονάδες προχωρούν και στη διαδικασία ανάδειξης των μαθητών που θα εκπροσωπήσουν το σχολείο ως σημαιοφόροι και παραστάτες. Η διαδικασία επιλογής ή, όπου απαιτείται, η κλήρωση πραγματοποιείται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Στη διαδικασία παρίσταται ο Σύλλογος Διδασκόντων, καθώς και οι ενδιαφερόμενοι μαθητές. Για τη διαδικασία συντάσσεται σχετικό πρακτικό Με τον τρόπο αυτό καθορίζονται οι μαθητές που θα κρατήσουν τη σημαία και θα πλαισιώσουν τον σημαιοφόρο στις μαθητικές εκδηλώσεις και την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Πώς επιλέγονται οι σημαιοφόροι και οι παραστάτες στα Δημοτικά

Στα Δημοτικά Σχολεία η διαδικασία αφορά τους μαθητές και τις μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης. Προβλέπεται η επιλογή δύο σημαιοφόρων για διαφορετικές χρονικές περιόδους μέσα στο σχολικό έτος. Ο ένας μαθητής ορίζεται σημαιοφόρος για το χρονικό διάστημα μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, ενώ ο δεύτερος αναλαμβάνει από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους. Η επιλογή γίνεται με βάση τον μεγαλύτερο γενικό μέσο όρο βαθμολογίας που συγκέντρωσαν οι μαθητές κατά το προηγούμενο σχολικό έτος. Στον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη και το κλασματικό μέρος του βαθμού. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι μαθητές ισοβαθμούν ακόμη και στο κλασματικό μέρος του γενικού μέσου όρου, η επιλογή γίνεται με κλήρωση.

Οι παραστάτες

Για τις ανάγκες των μαθητικών εκδηλώσεων προβλέπεται επίσης η επιλογή δέκα παραστατών από τη ΣΤ΄ τάξη. Πέντε μαθητές ορίζονται για το διάστημα μέχρι τις 31 Ιανουαρίου και άλλοι πέντε για το χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Και στην περίπτωση των παραστατών εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία επιλογής, δηλαδή λαμβάνεται υπόψη η επίδοση των μαθητών κατά το προηγούμενο σχολικό έτος.

Ποιος καταθέτει στεφάνι

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Ξεχωριστή διαδικασία προβλέπεται και για τους μαθητές που αναλαμβάνουν την κατάθεση στεφάνου. Επιλέγονται δύο μαθητές της ΣΤ΄ τάξης που δεν έχουν ήδη επιλεγεί ως σημαιοφόροι ή παραστάτες. Ο ένας αναλαμβάνει την κατάθεση στεφάνου μέχρι τις 31 Ιανουαρίου και ο άλλος από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. Η επιλογή γίνεται με βάση την ίδια διαδικασία που ισχύει για την ανάδειξη των σημαιοφόρων.

Τι ισχύει στα Γυμνάσια και τα Λύκεια για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Στα Γυμνάσια η διαδικασία επιλογής βασίζεται επίσης στην επίδοση των μαθητών, αλλά αφορά διαφορετικές τάξεις. Σημαιοφόρος ορίζεται ο μαθητής ή η μαθήτρια της Γ΄ τάξης που έχει την καλύτερη επίδοση, με βάση τον γενικό μέσο όρο βαθμολογίας της προηγούμενης τάξης. Για τους παραστάτες προβλέπεται η επιλογή δύο μαθητών της Γ΄ τάξης και δύο μαθητών της Β΄ τάξης. Η επιλογή γίνεται με βάση την επίδοση και ανεξάρτητα από το φύλο.

Ανάλογη διαδικασία, με τις αντίστοιχες προσαρμογές, εφαρμόζεται και στα Λύκεια. Σημαιοφόρος ορίζεται ο μαθητής ή η μαθήτρια της Γ΄ τάξης που συγκεντρώνει την καλύτερη επίδοση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κριτήρια. Για τους παραστάτες προβλέπεται η επιλογή δύο μαθητών από τη Γ΄ τάξη και δύο από τη Β΄ τάξη, με βάση την επίδοση και ανεξάρτητα από το φύλο. Για τον παραστάτη της Α΄ τάξης εφαρμόζονται ειδικά κριτήρια που συνδέονται με τον βαθμό του απολυτηρίου της Γ΄ τάξης Γυμνασίου.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για την περίπτωση κατά την οποία δύο ή περισσότεροι μαθητές συγκεντρώνουν την ίδια βαθμολογία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προβλέπεται κλήρωση, ώστε να καθοριστεί ποιος μαθητής θα αναλάβει τη θέση του σημαιοφόρου ή του παραστάτη. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει ότι η επιλογή πραγματοποιείται με συγκεκριμένο και προκαθορισμένο τρόπο και όχι με υποκειμενικά κριτήρια.

Πότε ξεκινούν οι πρόβες για την παρέλαση και τι ισχύει για τις απουσίες

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής σημαιοφόρου και παραστατών, τα σχολεία προχωρούν στην προετοιμασία των μαθητών που θα συμμετάσχουν στη μαθητική παρέλαση. Οι πρόβες πραγματοποιούνται με την καθοδήγηση και την επίβλεψη των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας οι μαθητές εξασκούνται στον βηματισμό, στον συγχρονισμό και στην κίνηση των χεριών, ώστε τα τμήματα να παρουσιαστούν οργανωμένα κατά τη διάρκεια της παρέλασης. Η συμμετοχή των σχολείων στην παρέλαση πραγματοποιείται σύμφωνα με τον προγραμματισμό των αρμόδιων αρχών και τις οδηγίες που δίνονται στις σχολικές μονάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πρόβες για την παρέλαση καταχωρίζονται μεν αλλά δεν προσμετρώνται στην τελική καταγραφή των απουσιών των μαθητών.