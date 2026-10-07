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Ποια ημέρα θα γίνουν οι παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Με διαφορετικό προγραμματισμό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθούν οι παρελάσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 2026.

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει καθορίσει το πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων, με τη μαθητική παρέλαση στην Αθήνα να πραγματοποιείται ανήμερα της εθνικής επετείου και στη Θεσσαλονίκη μία ημέρα νωρίτερα.

Αθήνα: Μαθητική παρέλαση στις 28 Οκτωβρίου

Στην Αθήνα, η μαθητική παρέλαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026.

Στην παρέλαση θα συμμετάσχουν αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών και μαθητριών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και σπουδαστών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προσκόπων και οδηγών.

Οι εκδηλώσεις της ημέρας θα ξεκινήσουν με την επίσημη δοξολογία και θα ακολουθήσει η κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας.

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Η παρέλαση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 11:00, μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Σημειώνεται ότι στρατιωτική παρέλαση δεν πραγματοποιείται στην Αθήνα την 28η Οκτωβρίου.

Θεσσαλονίκη: Μαθητική στις 27 Οκτωβρίου και στρατιωτική στις 28 Οκτωβρίου

Διαφορετικό είναι το πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη, λόγω και του εορτασμού του πολιούχου της πόλης, Αγίου Δημητρίου, στις 26 Οκτωβρίου.

Η μαθητική παρέλαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης και των τοπικών αρχών.

Ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026, θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη η μεγάλη παρέλαση, στην οποία συμμετέχουν στρατιωτικά, μαθητικά και πολιτικά τμήματα.

Πριν από την παρέλαση θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η παρέλαση στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.