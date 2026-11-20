Οι μαθητές στα Γιάννενα στερούνται χιλιάδες ώρες μαθημάτων με τα κενά στα σχολεία να παραμένουν ακάλυπτα παρά το γεγονός ότι πλησιάζει η λήξη του πρώτου τριμήνου.

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τις «κουτσουρεμένες» προσλήψεις αναπληρωτών της τρίτης φάσης ενόσω τα κενά στα σχολεία αγγίζουν τα 14.000 πανελλαδικά. Τη σκυτάλη των παραπόνων για τα τεκταινόμενα της υποστέλεχωσης παίρνει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων που καταγγέλλει ότι μόλις τρεις αναπληρωτές εκπαιδευτικοί προσλήφθηκαν στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομούτην ώρα που οι δηλωμένες ανάγκες έφταναν περίπου τα 80 κενά.

Η εικόνα είναι ακόμη πιο ανησυχητική στην Παράλληλη Στήριξη, όπου οι ελλείψεις ξεπερνούν τις 60 θέσεις, χωρίς να γίνει ούτε μία πρόσληψη στη συγκεκριμένη φάση. Τα στοιχεία αναδεικνύουν το πρόβλημα στελέχωσης που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στην περιοχή, με τον Σύλλογο να επισημαίνει στο epiruspost.gr ότι τα κενά παραμένουν από την αρχή της σχολικής χρονιάς και να ζητά την άμεση κάλυψή τους.

Ο Σύλλογος κάνει λόγο για χαμένες διδακτικές ώρες και για εκπαιδευτικούς που καλούνται να καλύψουν πολλαπλές ανάγκες, ακόμη και σε περισσότερα από ένα σχολεία. Παράλληλα, θέτει ζήτημα λειτουργίας και ασφάλειας στα ειδικά σχολεία, επισημαίνοντας τις ελλείψεις προσωπικού, μεταξύ άλλων και σε σχολικούς νοσηλευτές.