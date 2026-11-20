Παραμένει σε εκκρεμότητα το ζήτημα του ύψους των διδάκτρων που θα καταβάλλουν οι φοιτητές από χώρες της ΕΕ στα βρετανικά πανεπιστήμια.

Η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν σε μια στενότερη συνεργασία και ολοκλήρωσαν τις συνομιλίες τους σήμερα, ανακοίνωσε το γραφείο του Βρετανού πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ, μετά τη συνάντησή του στις Βρυξέλλες με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Ντάουνινγκ Στριτ επεσήμανε ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής:

προγράμματος κινητικότητας νέων (δυνατότητα σε 100.000 Ευρωπαίους νέους ηλικίας έως 31 ετών να ζήσουν και να εργαστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και σε αντίστοιχο αριθμό νέων Βρετανών να μετακινηθούν για τον ίδιο σκοπό σε χώρες της ΕΕ)

συμφωνίας για τη μείωση των υγειονομικών ελέγχων στις εμπορικές συναλλαγές τροφίμων, ποτών, φυτών και ζωικών προϊόντων

διασύνδεσης μεταξύ των συστημάτων εμπορίας εκπομπών τους

Οι λεπτομέρειες αναμένεται να διευκρινιστούν σε κοινή ανακοίνωση αργότερα σήμερα, αναφέρει το Reuters.

«Αγκάθι» τα δίδακτρα

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Guardian, παραμένει σε εκκρεμότητα το ζήτημα του ύψους των διδάκτρων που θα καταβάλλουν οι φοιτητές από χώρες της ΕΕ στα βρετανικά πανεπιστήμια.

Το SkyNews αναφέρει ότι η ΕΕ ζητά από τη Βρετανία να δεσμευτεί ότι οι φοιτητές από ευρωπαϊκές χώρες θα έχουν τη δυνατότητα να σπουδάζουν στα βρετανικά πανεπιστήμια καταβάλλοντας τα ίδια δίδακτρα με τους Βρετανούς φοιτητές, όπως συνέβαινε πριν από το Brexit. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία στο συγκεκριμένο ζήτημα, σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα.

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Ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ επιβεβαίωσε ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία για τα δίδακτρα, προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές έχουν θέσει ως χρονικό ορίζοντα τους έξι μήνες για να καταλήξουν σε οριστική διευθέτηση.

Όπως διευκρινίστηκε, η συμφωνία θα πρέπει να ακολουθήσει τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες σε κάθε χώρα πριν από την εφαρμογή της.