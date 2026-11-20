Αυστηρότερο πλαίσιο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που διαθέτουν καταλύματα μέσω Airbnb τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα, με την πλατφόρμα να βάζει φρένο στις υποχρεωτικές εργασίες καθαριότητας πριν από το check-out. Τι αλλάζει για επισκέπτες και οικοδεσπότες, ποιες απαιτήσεις απαγορεύονται και ποιοι κανόνες εξακολουθούν να ισχύουν.

Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, το νέο πλαίσιο της Airbnb για τις υποχρεώσεις που μπορούν να επιβάλλουν οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων στους επισκέπτες τους. Η πλατφόρμα επιχειρεί να βάλει τέλος στις υπερβολικές απαιτήσεις κατά την αναχώρηση, βάζοντας συγκεκριμένα όρια στις εργασίες καθαριότητας και τακτοποίησης που μπορούν να ζητούν οι οικοδεσπότες.

Στόχος της αλλαγής είναι να αντιμετωπιστεί ένα από τα μεγαλύτερα παράπονα των χρηστών της υπηρεσίας βραχυχρόνιας μίσθωσης. Δεν είναι λίγοι οι ταξιδιώτες που έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με μεγάλες λίστες υποχρεώσεων πριν από το check-out, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις έχουν ήδη πληρώσει ξεχωριστά και υψηλά τέλη καθαρισμού.

Με το νέο καθεστώς, οι ιδιοκτήτες δεν θα μπορούν να απαιτούν από τους φιλοξενούμενους να αναλαμβάνουν εργασίες που κανονικά αποτελούν αντικείμενο επαγγελματικών υπηρεσιών καθαρισμού, όπως το πλύσιμο των πιάτων, η αφαίρεση των σεντονιών από τα κρεβάτια ή η μεταφορά των απορριμμάτων εκτός του καταλύματος.

Οι λεγόμενοι «πρόσθετοι κανόνες» αφορούν όλες τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται στην Airbnb από τις 20 Νοεμβρίου και μετά. Η εταιρεία δίνει, πάντως, τη δυνατότητα στους οικοδεσπότες να διατηρούν ειδικούς όρους για τα ακίνητά τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί είναι εύλογοι και δεν παραβιάζουν τη νέα πολιτική.

Τι προβλέπει η νέα πολιτική της Airbnb

Η πλατφόρμα επιχειρεί να δημιουργήσει ένα σαφέστερο πλαίσιο λειτουργίας για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες να ενημερώνουν τους επισκέπτες για όσα πρέπει να γνωρίζουν πριν και κατά τη διάρκεια της διαμονής τους.

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Στην ανακοίνωσή της, η Airbnb περιγράφει τη διαδικασία ελέγχου των καταχωρίσεων, αλλά και τις δυνατότητες που θα έχουν οι οικοδεσπότες να προσαρμόσουν τους κανόνες τους.

«Από τις 20 Νοεμβρίου, θα αρχίσουμε να ελέγχουμε τις καταχωρήσεις και να στέλνουμε email στους οικοδεσπότες που πρέπει να προβούν σε κάποια ενέργεια. Επίσης, θα παρέχουμε συμβουλές στο εργαλείο επεξεργασίας καταχώρησης για να προσαρμόσετε κανόνες που δεν ακολουθούν την πολιτική. Θα έχετε την ευκαιρία να υποβάλετε ένσταση και τουλάχιστον 20 ημέρες στη διάθεσή σας για να κάνετε αλλαγές», αναφέρει χαρακτηριστικά η εταιρεία.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο της νέας πολιτικής είναι ότι οι οικοδεσπότες δεν θα έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν δικά τους πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις στους επισκέπτες για παραβίαση των πρόσθετων κανόνων.

Η Airbnb διευκρινίζει, ωστόσο, ότι μπορούν να γνωστοποιούνται στους φιλοξενούμενους τυχόν πρόστιμα που προβλέπονται από την τοπική αυτοδιοίκηση ή την ένωση ιδιοκτητών.

«Μπορείτε να ενημερώσετε τους επισκέπτες για τυχόν πρόστιμα που μπορεί να επιβληθούν από την τοπική αυτοδιοίκηση ή την ένωση ιδιοκτητών», σημειώνει.

Οι επτά βασικοί κανόνες που μπορούν να θέτουν οι ιδιοκτήτες

Το νέο πλαίσιο διατηρεί τη δυνατότητα των οικοδεσποτών να καθορίζουν συγκεκριμένους όρους λειτουργίας του καταλύματος. Οι επτά βασικοί κανόνες σπιτιού που μπορούν να επιλέγουν αφορούν:

Τον αριθμό των επισκεπτών: Πόσα άτομα επιτρέπεται να διανυκτερεύσουν στο ακίνητο.

Πόσα άτομα επιτρέπεται να διανυκτερεύσουν στο ακίνητο. Τα κατοικίδια: Αν επιτρέπονται ζώα συντροφιάς και, εφόσον επιτρέπονται, πόσα μπορούν να φιλοξενηθούν.

Αν επιτρέπονται ζώα συντροφιάς και, εφόσον επιτρέπονται, πόσα μπορούν να φιλοξενηθούν. Το κάπνισμα και το άτμισμα: Αν επιτρέπεται ή απαγορεύεται το κάπνισμα και η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου.

Αν επιτρέπεται ή απαγορεύεται το κάπνισμα και η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου. Τις ώρες κοινής ησυχίας: Τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία οι επισκέπτες οφείλουν να περιορίζουν τον θόρυβο.

Τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία οι επισκέπτες οφείλουν να περιορίζουν τον θόρυβο. Τις εκδηλώσεις: Αν επιτρέπονται συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις, με την επισήμανση ότι η πολιτική της Airbnb απαγορεύει τα πάρτι και τις εκδηλώσεις που προκαλούν αναστάτωση.

Αν επιτρέπονται συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις, με την επισήμανση ότι η πολιτική της Airbnb απαγορεύει τα πάρτι και τις εκδηλώσεις που προκαλούν αναστάτωση. Την επαγγελματική φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση: Αν επιτρέπεται η πραγματοποίηση τέτοιων δραστηριοτήτων στο ακίνητο.

Αν επιτρέπεται η πραγματοποίηση τέτοιων δραστηριοτήτων στο ακίνητο. Το κλείδωμα και τα κλειδιά: Αν οι επισκέπτες πρέπει να κλειδώνουν το κατάλυμα κατά την αναχώρηση και σε ποιο σημείο οφείλουν να επιστρέφουν τα κλειδιά.

Πέρα από τις συγκεκριμένες επιλογές, οι ιδιοκτήτες μπορούν να προσθέτουν επιπλέον οδηγίες που σχετίζονται με τις ιδιαιτερότητες του ακινήτου. Για παράδειγμα, μπορούν να ζητούν από τους επισκέπτες να σβήνουν τα φώτα και τις ηλεκτρικές συσκευές πριν φύγουν.

Αυτό που δεν μπορούν να κάνουν είναι να μεταφέρουν στους φιλοξενούμενους εργασίες που κανονικά αναλαμβάνει το προσωπικό καθαρισμού.

Πότε θεωρείται εύλογος ένας πρόσθετος κανόνας

Η Airbnb αναγνωρίζει ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι ιδιαίτερες συνθήκες ενός καταλύματος ή της περιοχής όπου βρίσκεται δικαιολογούν συγκεκριμένες απαιτήσεις από τους επισκέπτες.

Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται διαδικασία υποβολής ένστασης, μέσω της οποίας οι οικοδεσπότες μπορούν να ζητήσουν την έγκριση πρόσθετων κανόνων που θεωρούν απαραίτητους.

Η εταιρεία εξηγεί ότι η αξιολόγηση θα γίνεται με βάση τα χαρακτηριστικά του ακινήτου, τις τοπικές συνθήκες και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

«Για να κρίνουμε αν ένας πρόσθετος κανόνας είναι εύλογος, λαμβάνουμε υπόψη τον τύπο της καταχώρησης και άλλους σχετικούς παράγοντες, καθώς και την τοπική νομοθεσία. Ενδέχεται να κάνουμε εξαιρέσεις, ανάλογα με την περίπτωσή σας. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι εύλογο να ζητάτε από τους επισκέπτες να πετούν τα σκουπίδια σε έναν κάδο που δεν μπορούν να ανοίξουν τα ζώα αν ζείτε σε περιοχή με αρκούδες, ή να περιορίζουν τον χρόνο τους στο ντους λόγω περιορισμών στην κατανάλωση νερού που σχετίζονται με την λειψυδρία. Αν πιστεύετε ότι ένας πρόσθετος κανόνας είναι εύλογος επειδή το κατάλυμα ή η περιοχή σας έχει συγκεκριμένες ανάγκες ή απαιτήσεις, μπορείτε να υποβάλετε ένσταση», αναφέρει η Airbnb.

Στη συνέχεια, η πλατφόρμα εξετάζει το αίτημα και ενημερώνει τον ιδιοκτήτη για την απόφασή της. Εφόσον ο κανόνας δεν εγκριθεί, ο οικοδεσπότης λαμβάνει σχετική ειδοποίηση και προθεσμία για να τον τροποποιήσει ή να τον αφαιρέσει.

Εάν επιλέξει να τον διατηρήσει χωρίς έγκριση, οι υποψήφιοι επισκέπτες θα ενημερώνονται σχετικά μέσα από τη σελίδα της συγκεκριμένης καταχώρισης.

«Θα εξετάσουμε την ένστασή σας και θα σας ενημερώσουμε αν εγκριθεί ο πρόσθετος κανόνας σας. Αν δεν τον εγκρίνουμε, θα σας στείλουμε email με μια προθεσμία για να τον αλλάξετε ή να τον αφαιρέσετε. Αν αποφασίσετε να διατηρήσετε τον μη εγκεκριμένο κανόνα, οι επισκέπτες ενδέχεται να δουν μια ειδοποίηση στη σελίδα της καταχώρησής σας», προσθέτει.

Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται να ζητούν οι οικοδεσπότες

Για να αποσαφηνίσει στην πράξη τα όρια των νέων ρυθμίσεων, η Airbnb παραθέτει συγκεκριμένα παραδείγματα για τις υποχρεώσεις που μπορούν να αναθέτουν οι ιδιοκτήτες στους επισκέπτες πριν από την αναχώρησή τους.

Πιάτα: Ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει από τους φιλοξενούμενους να αφήσουν τα χρησιμοποιημένα πιάτα στον νεροχύτη. Δεν μπορεί, όμως, να απαιτήσει να τα πλύνουν και να τα τακτοποιήσουν στα ντουλάπια.

Πλύσιμο ρούχων: Επιτρέπεται να ζητηθεί από τους επισκέπτες να συγκεντρώσουν τις χρησιμοποιημένες πετσέτες. Δεν επιτρέπεται να τους υποχρεώνουν να αφαιρέσουν τα σεντόνια από τα κρεβάτια ή να βάλουν πλυντήριο.

Σκουπίδια: Οι οικοδεσπότες μπορούν να ζητούν τον διαχωρισμό των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών στους κατάλληλους εσωτερικούς κάδους, όχι όμως τη μεταφορά τους έξω από το κατάλυμα.

Παροχές κοινής ωφέλειας: Μπορούν να ζητούν από τους επισκέπτες να κλείνουν τον κλιματισμό όταν αποχωρούν από το ακίνητο. Δεν μπορούν, αντίθετα, να τους απαγορεύουν τη χρήση μιας παροχής που διαφημίζεται στην καταχώριση.

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Οι κανόνες θα εμφανίζονται πιο καθαρά στους επισκέπτες

Μία ακόμη αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι όροι διαμονής. Η Airbnb προχωρά σε αναβάθμιση της ενημέρωσης των χρηστών, ώστε οι κανόνες κάθε καταλύματος να είναι πλέον περισσότερο ευδιάκριτοι πριν από την κράτηση.

Παράλληλα, θα ενσωματώνονται στις υπενθυμίσεις που λαμβάνουν οι επισκέπτες για τις κρατήσεις τους, προκειμένου να γνωρίζουν εγκαίρως τι ισχύει για το ακίνητο που έχουν επιλέξει.

Η επικοινωνία μεταξύ οικοδεσπότη και φιλοξενούμενου θα συνεχίσει να αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο ενημέρωσης. Μάλιστα, η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να στέλνουν υπενθυμίσεις μέσω προκαθορισμένων μηνυμάτων.

«Αν θέλετε να στείλετε στους επισκέπτες μια φιλική υπενθύμιση κατά τη διάρκεια της διαμονής τους, οι κανόνες σπιτιού σας είναι πλέον διαθέσιμοι ως προκαθορισμένη γρήγορη απάντηση που αντιστοιχεί στην καταχώρησή σας», υπογραμμίζει.

Τι αλλάζει με τα συμβόλαια που ζητούν οι ιδιοκτήτες

Το νέο πλαίσιο της Airbnb περιλαμβάνει και περιορισμούς ως προς τα συμφωνητικά που μπορούν να καλούνται να υπογράψουν οι επισκέπτες πριν από τη διαμονή τους.

Ειδικότερα, η υπογραφή συμβολαίων θα επιτρέπεται μόνο για συγκεκριμένους λόγους που προβλέπονται από τη νέα πολιτική. Σε αυτούς περιλαμβάνονται νομικές υποχρεώσεις, ασφαλιστικές απαιτήσεις, κανονισμοί ενώσεων ιδιοκτητών, συμβάσεις ενοικίασης για διαμονές διάρκειας ενός μήνα ή περισσότερο, αλλά και καταχωρίσεις της κατηγορίας Airbnb Luxe.

Στις επιτρεπόμενες περιπτώσεις περιλαμβάνονται επίσης συμφωνητικά που αφορούν προαιρετικές παροχές, όπως η χρήση αμαξιδίων του γκολφ.

Η εταιρεία ξεκαθαρίζει, πάντως, ότι δεν αναλαμβάνει να διασφαλίσει την εφαρμογή των συγκεκριμένων συμβολαίων ούτε ζητά από τους επισκέπτες να τα υπογράψουν για λογαριασμό των οικοδεσποτών.

Με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, η Airbnb επιχειρεί να διαμορφώσει ένα πιο ξεκάθαρο πλαίσιο για τη βραχυχρόνια μίσθωση, περιορίζοντας τις αυθαίρετες απαιτήσεις κατά την αναχώρηση, χωρίς να καταργεί τη δυνατότητα των ιδιοκτητών να προστατεύουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα ακίνητά τους.