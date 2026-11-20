«Προκαλεί θυμηδία ότι αυτό το οποίο πάλευε και δεν κατάφερε γιατί δεν βγήκε απολύτως τίποτα μεμπτό, ο κ. Μητσοτάκης, να κάνει δηλαδή Εξεταστική για τα πεπραγμένα Τσίπρα εδώ και 8 χρόνια, το κατάφεραν οι συντάκτες της πρότασης».

«Προκαλεί εντύπωση ότι οι συντάκτες της πρότασης επέλεξαν να βάλουν στο ίδιο κάδρο χρονικής διερεύνησης την κυβέρνηση προστασίας της πρώτης κατοικίας του 2015-’19 με την κυβέρνηση της αναλγησίας και της λεηλασίας της ακίνητης περιουσίας των πολιτών», δήλωσε ο Διονύσης Τεμπονέρας στα Παραπολιτικά 90,1 για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, που υπερψηφίστηκε, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα funds, τους servicers και τα «κόκκινα δάνεια».

Ο Τομεάρχης Εργασίας της ΕΛΑΣ αναφέρθηκε και στην παραίτηση του Απόστολου Πάνα, τονίζοντας πως: «Έχω καλή γνώμη για τον κ. Πάνα, είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει σηματοδοτήσει πολύ θετικά στοιχεία σε σχέση με αυτή την αριστερή στροφή την οποία έπρεπε να έχει κάνει εδώ και καιρό η σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία».

Αναλυτικά:

Για τις πληροφορίες που θέλουν την προσάρτηση του Απόστολου Πάνα στην ΕΛΑΣ

«Αυτό το οποίο διευκρινίσαμε είναι ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και όλοι μπορούν να συντονιστούν και να συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή αυτό όμως δεν σημαίνει αυτόματα ειδικές εξασφαλίσεις και ειδικά προνόμια. Μέτωπο έχουμε μόνο απέναντι στον φασισμό από εκεί και πέρα όσοι συμμερίζονται τις αρχές και τις αξίες μας είναι ευπρόσδεκτοι», είπε για τον Απόστολο Πάνα ο Διονύσης Τεμπονέρας και πρόσθεσε:

«Έχω καλή γνώμη για τον κ. Πάνα, είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει σηματοδοτήσει πολύ θετικά στοιχεία σε σχέση με αυτή την αριστερή στροφή την οποία έπρεπε να έχει κάνει εδώ και καιρό η σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία επανερχόμενη σε ρίζες από τις οποίες είχε πάρει μια απόσταση τα τελευταία χρόνια».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για την εξεταστική επιτροπή για τα κόκκινα δάνεια

«Μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι οι συντάκτες της πρότασης επέλεξαν να βάλουν στο ίδιο κάδρο χρονικής διερεύνησης την κυβέρνηση προστασίας της πρώτης κατοικίας του 2015-’19 με την κυβέρνηση της αναλγησίας και της λεηλασίας της ακίνητης περιουσίας των πολιτών. Προκαλεί μια θυμηδία ότι αυτό το οποίο πάλευε και δεν κατάφερε γιατί δεν βγήκε απολύτως τίποτα μεμπτό, ο κ. Μητσοτάκης, να κάνει δηλαδή εξεταστική για τα πεπραγμένα του Αλέξη Τσίπρα εδώ και 8 χρόνια το κατάφεραν οι συντάκτες της πρότασης. Σε κάθε περίπτωση όλοι κρινόμαστε. Είναι μια καλή ευκαιρία πάντως, αυτή η εξεταστική επιτροπή, να διερευνηθεί σε βάθος και να απολογηθεί η κυβέρνηση και για τις τιτλοποιήσεις του σχεδίου Ηρακλής και για τις φοροελαφρύνσεις τις οποίες έδωσε και το χαλαρό πλαίσιο το οποίο θυμήθηκε μετά από 8 χρόνια να βελτιώσει για τα Funds και για το ζήτημα της αύξησης των πλειστηριασμών κατά 131% από το 2019», τόνισε ο Διονύσης Τεμπονέρας.

«Η λογική του συμψηφισμού συνιστά ιστορική παραδοξότητα»

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν θα πρέπει να πάει ο Αλέξης Τσίπρας να καταθέσει την Εξεταστική Επιτροπή στην περίπτωση που κληθεί, απάντησε:

«Αν κατάλαβα καλά ένα από τα πρώτα πρόσωπα, και το λέω με λύπη, το οποίο θα καλείτο στην εξεταστική επιτροπή θα ήταν μάλλον κατά τους συντάκτες της πρότασης ο Α.Φλαμπουράρης ο οποίος έδωσε μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή προκειμένου να σωθεί η πρώτη κατοικία. το ένα που θέλω να πω είναι αυτό από την άλλη αναρωτιέμαι αν το ίδιο ερώτημα διατυπώνεται για παράδειγμα απέναντι στον αρχιερέα της λεηλασίας και της ρευστοποίησης της πρώτης κατοικίας των πολιτών τον κ. Μητσοτάκη για τους χιλιάδες πλειστηριασμούς. Δεν μπορώ να ερμηνεύσω και να πω τι θα κάνει ο Α. Τσίπρας αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να μπαίνει στο ίδιο κάδρο ο πυροσβέστης που έσωσε τα σπίτια των πολιτών με τον εμπρηστή. Η λογική του συμψηφισμού και το γεγονός ότι μπαίνει το ίδιο κάδρο η συζήτηση αυτή συνιστά μια ιστορική παραδοξότητα».