Ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε όσους αμφισβητούν την προστασία εκείνης της περιόδου «να αναρωτηθεί αν έγινε έστω και ένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας τη περίοδο 15-19. Αν υπήρχε, θα το ξέραμε».

Σε «μπούμερανγκ» για την Κουμουνδούρου εξελίσσεται η πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το ιδιωτικό χρέος, μέσω της οποίας ήλπιζε να φέρει σε δύσκολη θέση τον Αλέξη Τσίπρα. Το αποτέλεσμα της κίνησης δεν φαίνεται να είναι αυτό που θα επιθυμούσαν ο Νίκος Παππάς, η Ρένα Δούρου, το Μαξίμου και το ΠΑΣΟΚ, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός απάντησε χωρίς περιστροφές στα όσα επιχειρούν να του καταλογίσουν, ενώ για το συγκεκριμένο ζήτημα, συσπειρώνει ευρύτερες δυνάμεις, πέραν της ΕΛΑΣ.

Καθαρή απάντηση και το βλέμμα που τα είπε όλα

Όσοι βρέθηκαν στη χθεσινή, ιδιαιτέρως συγκινητική εκδήλωση στη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη, αντιλήφθηκαν από νωρίς ότι το κλίμα ανάμεσα στους ανθρώπους που είτε βρίσκονται στην ΕΛΑΣ, είτε είναι εκτός κάποιου κομματικού σχηματισμού και στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν «παγωμένο».

Δεν υπήρξαν ούτε πολλές χειραψίες, ούτε πολλές κουβέντες. Η Όλγα Γεροβασίλη, απέφυγε κάθε επαφή με τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παππά. Και δεν ήταν η μοναδική. Απλά η στάση της έχει ειδικό βάρος. Ο λόγος ήταν πως θεωρούν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το ιδιωτικό χρέος, ως μια προσπάθεια να πιέσουν τον Αλέξη Τσίπρα και να εξισώσουν την περίοδο 2015-2019, με το 2019-2026.

Μέσα σε αυτό το κλίμα -και με δεδομένο ότι ο αείμνηστος Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν από τους υπουργούς που οι σύντροφοι του αναφέρουν ότι έκανε αγωνιώδη προσπάθεια να προστατευθεί η πρώτη κατοικία την περίοδο των μνημονίων- ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να δώσει μια καθαρή απάντηση, απέναντι σε όσους προσπαθούν να του αποδώσουν ευθύνες που δεν του αναλογούν για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Έτσι, ενώπιον της Ρένας Δούρου και του Νίκου Παππά, δώσε μια απάντηση - που οι συνεργάτες του χαρακτηρίζουν «καθαρή».

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«Σήμερα, όπως τα πάντα που αφορούν την κυβέρνησή μας, επιχειρείται με κατασκευές και συκοφαντικά ψεύδη, να σβηστεί από το χάρτη της αλήθειας. Αισθάνομαι λες και υπάρχει πορτοφολάς που λέει “μου κλέψαν το πορτοφόλι”».

Ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε όσους αμφισβητούν την προστασία εκείνης της περιόδου «να αναρωτηθεί αν έγινε έστω και ένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας τη περίοδο 15-19. Αν υπήρχε, θα το ξέραμε».

Επικαλέστηκε, μάλιστα, δημόσια επιστολή του Φλαμπουράρη τον Νοέμβριο του 2022, λέγοντας ότι θα μπορούσε να αποτελέσει το υπόμνημα που θα κατέθετε ο ίδιος στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, αν καλούνταν. «Ίσως να τον καλούσε και πρώτο η κυβέρνηση. Τον “πυροσβέστη”, οι “εμπρηστές”!».

Ωστόσο, δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο το βλέμμα-«μαχαιριά» προς τον Νίκο Παππά, την ώρα που έλεγε πως «για να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που αγωνιούν για να προστατευουν τους απλούς ανθρώπους και ποιοι είναι αυτοί που το μόνο που τους νοιάζει είναι προστατεύουν τα συμφέροντα».

«Μπούμερανγκ» για τον ΣΥΡΙΖΑ

Για τα στελέχη της ΕΛΑΣ, αλλά και αρκετούς από όσους βρέθηκαν στην κυβέρνηση 2015-2019 και δεν εντάσσονται σε κάποιο κόμμα αυτή την περίοδο, είναι ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή πως η πολιτική στόχευση της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για εξεταστική επιτροπή, ήταν να φέρει σε δύσκολη θέση τον Αλέξη Τσίπρα.

Φαίνεται, όμως, πως το «παιχνίδι» που επιχείρησε η Κουμουνδούρου να στήσει, δεν βγαίνει όπως το υπολόγιζε. Διότι είτε άμεσα, είτε έμμεσα, για το συγκεκριμένο ζήτημα, φέρνει κοντά ευρύτερες δυνάμεις, που δηλώνουν ότι η εξεταστική επιτροπή πρέπει να γίνει, έτσι ώστε ο ελληνικός λαός να ξέρει πλήρως τι έγινε κατά την περίοδο 2015-2019 και τη «λαίλαπα» που ακολούθησε από τις κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Πραγματικά, εγώ από χθες που έχει ξεκινήσει όλο αυτό το γαϊτανάκι, έχω βγει από τα ρούχα μου. Το 2015 -2019, λοιπόν, σε συνθήκες μνημονίου, σε συνθήκες επιτροπείας και απώλειας μέρους εθνικής κυριαρχίας, δεν υπήρχε απώλεια της προστασίας της πρώτης κατοικίας», είπε ο Αλέξης Χαρίτσης, στο Mega News 104,6.

Υπενθύμισε, επίσης, ότι το 2020, η αντιπολίτευση είχε καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά του υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, «γιατί ακριβώς είχε φέρει τον νέο πτωχευτικό, ο οποίος εκεί είχαμε την απώλεια της προστασίας της πρώτης κατοικίας».

Κρίνοντας, βέβαια, από τα αποτελέσματα που έχουν δώσει άλλες εξεταστικές επιτροπές που συστάθηκαν τα τελευταία χρόνια, το αν θα «φωτιστούν» ή θα «συσκοτιστούν» όλες οι πλευρές του ζητήματος, βρίσκεται στο χέρι της πλειοψηφίας. Και η «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα, δεν έχει δώσει και τα καλύτερα δείγματα γραφής – όπως έχει παραδεχθεί ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης.