Δεν υπήρξε ποτέ πρόθεση ανακοινώσεων την 29η Νοεμβρίου, διαβεβαιώνει συνεργάτης του.

Είναι η επέτειος της νίκης του απέναντι στην Ντόρα Μπακογιάννη στις εσωκομματικές εκλογές για την ηγεσία της ΝΔ (2009) και από τον Σεπτέμβριο κυκλοφορούσε η φήμη ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα ανακοινώσει το νέο κόμμα εκείνη την ημέρα για να υπογραμμιστεί η ιστορικότητα της αναμέτρησής του με τον μητσοτακισμό.

Τελικά, φαίνεται ότι αυτές οι φήμες δεν είχαν βάση και το ερώτημα είναι από πού εκπορεύθηκαν: Ήταν κάποια εισήγηση στον πρώην πρωθυπουργό που αφέθηκε να διαρρεύσει; Ή διακινήθηκε η πληροφορία από τα λαγούμια της ΝΔ για να υποστηριχθεί η θεωρία της εμμονής, δηλαδή ότι ο Αντ. Σαμαράς φτιάχνει κόμμα μόνο από γινάτι;

Στον κύκλο των συνομιλητών του επικρατεί η δεύτερη άποψη. Παρόλο που υπάρχει και τρίτο σενάριο: Να το κυκλοφόρησε για πλάκα ερήμην του συνεργάτης του Αντ. Σαμαρά που του αρέσει να εκνευρίζεται η Ντόρα...

Α.