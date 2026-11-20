Σημαντικές παρουσίες στην εκδήλωση,

«Μια γυναίκα» είναι ο τίτλος του βιβλίου της Ντόρας Μπακογιάννη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Πατάκη».

Ένα βιβλίο που θα παρουσιαστεί στις 10 Δεκεμβρίου, θα προλογίσει η Αλεξία Μπακογιάννη και που η παρουσίασή του θα προκαλέσει μεγάλες αρκετές συζητήσεις.

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο πρώην αντιπρόεδρος του Ισραήλ και πρώην υπουργός Εξωτερικών Tzipi Livni, η πρώην υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας Dr Ursula Piassnik, ο συγγραφέας Μίμης Ανδρουλάκης και η Ντόρα Μπακογιάννη, ενώ θα συντονίσει ο Μάκης Προβατάς.

Στην παρουσίαση, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα παραστούν ο αδερφός της πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής -ο Αντώνης Σαμαράς προφανώς δεν έλαβε πρόσκληση..

Β.Σκ.