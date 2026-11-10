Εχουν αφήσει απ έξω μέχρι και την πρώην ΥΠΕΞ στο θέμα της ενεργειακής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Αφοπλιστική ήταν η δήλωση άγνοιας της Ντόρας Μπακογιάννη στη συνέντευξή της στον ρ/σ Παραπολιτικά, στους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή.

«Είχα ακούσει κάτι για κακοκαιρία στην περιοχή. Κάποια στιγμή θα ξεκινήσει», απάντησε για την καθυστέρηση στον απόπλου του γαλλικού πλοίου. Διαβεβαίωσε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για τυχόν παρασκηνιακές επαφές το τρίγωνο Αθήνα-Παρίσι-Αγκυρα ούτε για το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης - «το υποθέτω», είπε χαρακτηριστικά.

Η πρώην ΥΠΕΞ υποστήριξε απόλυτα τους κυβερνητικούς χειρισμούς και εξέφρασε την πεποίθηση ότι όλα θα κυλήσουν ήρεμα.

«Δεν βλέπω διάθεση από την Τουρκία να κάνει επίδειξη δύναμης», εκτίμησε. Εξέφρασε τη διαφωνία της με την άποψη του Κ. Καραμανλή και του Πρ. Παυλόπουλου ότι οποιαδήποτε ενημέρωση της τουρκικής πλευράς από τη γαλλική πλήττει τα ελληνικά συμφέροντα με το επιχείρημα ότι αυτό «δεν παράγει έννομα αποτελέσματα».

Παρόλα αυτά, στο Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται πως δεν υπολογίζουν ούτε την εμπειρία και τη γνώση της ούτε τη στήριξή της και την έχουν αφήσει απ έξω. Όσοι πιστεύουν ότι έπαιξε σοβαρά το ενδεχόμενο του ψηφοδελτίου Επικρατείας για την Ντόρα Μπακογιάννη, κάνουν λάθος.

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