Στη συναυλία της Νατάσσας Μποφίλιου, που διοργανώνει η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και η οποία αναβλήθηκε χθες, θα παραστεί σήμερα ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα παρευρεθεί σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, στις 19.00, στη μεγάλη συναυλία με τη Νατάσσα Μποφίλιου, στον ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου (συγκρότημα Πατησίων), που διοργανώνει η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ, για τα 53 χρόνια από τον ηρωικό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου που αναβλήθηκε χθες.

Στη συναυλία, με τίτλο: «Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό», τραγουδούν, επίσης οι: Ηλίας Βαμβακούσης, Βασίλης Προδρόμου, Μιχάλης Ατσάλης, Γιάννης Δάφνος.

Στη συναυλία θα χαιρετίσει ο Νίκος Αμπατιέλος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και βουλευτής Α’ Πειραιά.