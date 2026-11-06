Σφοδρή αντιπαράθεση υπουργείου Οικονομικών με Χαριλάου Τρικούπη: Τι ψήφισε τελικά το ΠΑΣΟΚ στο νομοσχέδιο για τους δανειολήπτες;- Ο χαιρετισμός Δούκα στην εκδήλωση της παράταξης της ΕΛΑΣ

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας είναι συνήθως φειδωλός στις προβλέψεις του και γι΄ αυτό όσα είπε χθες στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» έχουν μεγάλη αξία.

Τι προέβλεψε ο ΓΓ της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ;

Πρώτον, ότι είναι 100% σίγουρος ότι στις εκλογές δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία.

Δεύτερον, ότι ταβάνι της βλέπει το 25%! «Θα είναι πολύ χαμηλά η ΝΔ, δηλαδή παλεύει και το 25%. Δηλαδή περισσότερο ως ταβάνι το βλέπω εγώ το 25% στη Νέα Δημοκρατία με βάση τις δημοσκοπήσεις παρά ως βάση για προσέγγιση του 30%», σημείωσε με νόημα.

Τρίτον, ότι «θα υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας, κυβέρνηση εθνικού σκοπού μπορεί να ονομαστεί, ειδικού σκοπού μπορεί να ονομαστεί, θα υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας και με τη ΝΔ, χωρίς φυσικά τον Μητσοτάκη, ο οποίος αμφισβητείται και από την ίδια τη ΝΔ το κόμμα του ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Τέταρτον, προέβλεψε ότι δεν είναι μόνο ο Κώστας Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμαράς που αμφισβητούν τον Κ. Μητσοτάκη. Όταν ρωτήθηκε αν είναι μεταξύ αυτών εννοεί και τον Ν. Δένδια απάντησε με νόημα: «Τον κύριο Δένδια και άλλους... και άλλους».

Δεν διευκρίνισε ποιους άλλους εννοεί. Αλλά ότι οι προβλέψεις του είναι πάντα αξιοπρόσεκτες, είναι αλήθεια.

Ξεφεύγει το ΠΑΣΟΚ-Ταυτίζει Τσίπρα με Μητσοτάκη!

Από την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες: «Παρακολουθούμε εντυπωσιασμένοι τη διαμάχη Κ. Μητσοτάκη- Α. Τσίπρα. Τσακώνονται ποιος ζημίωσε πιο πολύ τους δανειολήπτες ασκώντας την ίδια πολιτική προς όφελος των funds- Δυο γάιδαροι μαλώναμε σε ξένο αχυρώνα»!

Δεν ξέρουμε αν τελικά ο Ν. Ανδρουλάκης είναι ο «Λαφαζάνης του Τσίπρα», όπως είπε στη Βουλή ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Σίγουρα πάντως πάει να ...κλέψει από το ΚΚΕ το παλιό του σύνθημα «πέντε κόμματα δυο πολιτικές» -το ΠΑΣΟΚ και οι υπόλοιποι! Και κυρίως «Τσίπρας και Μητσοτάκης είναι ένα και το αυτό»!

Πώς έλεγε το παλιό σύνθημα; Σήκω Ανδρέα για να δεις τα παιδιά της Αλλαγής; Κάπως έτσι!

Πόσοι «πράσινοι» θα συμφωνήσουν σε διαφορετικό ψήφισμα;

Η ομιλία του Κ. Μητσοτάκη στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ έδειξε πως η κυβέρνηση, αν και βρισκόμαστε έξι μήνες πριν τις εκλογές, δεν μπορεί να ικανοποιήσει αιτήματά της που είναι κομβικά για την καθημερινή λειτουργία της ΚΕΔΕ.

Αυτό επιτρέπει στην προοδευτική αντιπολίτευση να καταθέσει ξεχωριστό κείμενο στο Συνέδριο ώστε να μετρηθούν οι δυνάμεις της. Πολύ περισσότερο που «γαλάζιοι» δήμαρχοι αναγκάζονται να εκφράζονται θετικά για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη έστω και αν δεν ικανοποιούν βασικά τους αιτήματα.

Ερώτημα είναι πόσοι «πράσινοι» δήμαρχοι θα συμφωνήσουν με το ξεχωριστό κείμενο και δεν θα υπερψηφίσουν το κείμενο της ¨γαλάζιας πλειοψηφία"! Γιατί κάποιοι "πράσινοι" στην αυτοδιοίκηση είναι ταυτόχρονα και ...μπλε!

Ο Δούκας απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση της παράταξης της ΕΛΑΣ

Σας είχαμε ενημερώσει πως πλειοψηφία της ΚΕΔΕ απέκλεισε την παράταξη της ΕΛΑΣ από τα κόμματα που θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Συνέδριο! Και πως η συγκεκριμένη παράταξη θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στην Καλαμάτα, όπου διεξάγεται το Συνέδριο, προκειμένου να παρουσιάσει τις θέσεις της για την Αυτοδιοίκηση.

Ε, η εκδήλωση θα γίνει σήμερα, στις 6 το απόγευμα, με ομιλητές τον Γιώργο Ιωακειμίδη, τον Απόστολο Καλογιάννη, την Τίνα Καφατσάκη και τον Κώστα Ζαχαριάδη. Θα απευθύνει μάλιστα χαιρετισμό ο Χάρης Δούκας.

Λίγο αργότερα θα συνεδριάσει και η παράταξη του ΠΑΣΟΚ, όπου θα παραστεί και θα μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μόλις αποχωρήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση και η παράταξη της ΕΛΑΣ.

Νέα κόντρα Πιερρακάκη με Ανδρουλάκη - Το «κατηγορώ» της πλατείας Συντάγματος

Το πώς ψήφισε το ΠΑΣΟΚ στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες προκάλεσε νέα αντιπαράθεση της πλατείας Συντάγματος με τη Χαριλάου Τρικούπη.

Σε άτυπη ενημέρωση το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει:

«Το ΠΑΣΟΚ κατάφερε το ακατόρθωτο. Να καταγγέλλει επί ημέρες ένα νομοσχέδιο, να υπερψηφίζει τη μεγάλη πλειονότητα των διατάξεών του και στο τέλος να μην μπορεί να αποφασίσει αν είναι υπέρ ή κατά!

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στη Βουλή είναι αποκαλυπτικά. Από τα 371 άρθρα του νομοσχεδίου που δεν τέθηκαν σε ονομαστική ψηφοφορία, η Αξιωματική Αντιπολίτευση υπερψήφισε τα 285. Δηλαδή, το 77% των άρθρων ενός νομοσχεδίου που επί ημέρες παρουσίαζε ως απαράδεκτο!

Και σαν να μην έφτανε αυτό, το ΠΑΣΟΚ κατάφερε να ψηφίσει τρία διαφορετικά πράγματα για το ίδιο νομοσχέδιο.

«ΟΧΙ» επί της αρχής. «ΝΑΙ» στο 77% των άρθρων. «ΠΑΡΩΝ» στο σύνολο.

Μια πραγματικά αξιοσημείωτη κοινοβουλευτική επίδοση».

Τι απαντά η Χαριλάου Τρικούπη

Λίγο αργότερα το ΠΑΣΟΚ απάντησε με επίσημη ανακοίνωση:

«Δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί η ψηφοφορία στη Βουλή και εμφανίστηκαν δημοσιεύματα που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι, ενώ καταγγέλλει το κυβερνητικό νομοσχέδιο για το ιδιωτικό χρέος, υπερψήφισε το 77% των άρθρων του.

Ποια είναι όμως η πραγματικότητα;

Από τα 390 άρθρα του νομοσχεδίου, μόλις τα πρώτα 41 αφορούν το ιδιωτικό χρέος!

Τα υπόλοιπα 349 περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση έξι ευρωπαϊκών Οδηγιών και ένα πλήθος διαφορετικών ρυθμίσεων για τις τράπεζες, τις κεφαλαιαγορές, τα κρυπτονομίσματα, το δημόσιο λογιστικό, τις συντάξεις και πολλά άλλα ζητήματα.

Τι σχέση έχουν όλα αυτά με την προστασία των δανειοληπτών από τα funds.

Και όμως, η κυβέρνηση τα αθροίζει όλα μαζί για να εμφανίσει ότι το ΠΑΣΟΚ τάχα επικροτεί την πολιτική της για το ιδιωτικό χρέος.

Τόσο ευτελείς τόσο αλαζονικά αμετροεπείς».