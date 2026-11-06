Τη συνάντηση με τον Ν. Ανδρουλάκη και τον Στ. Μπένο.

Ο πρωθυπουργός αποφάσισε να παραστεί και να μιλήσει στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα, αφού είχε ήδη ανταποκριθεί στην πρόσκληση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και είχε αποφασιστεί η βράβευση του εμβληματικού πρώην δημάρχου της πόλης Σταύρου Μπένου. Το αρχικό πρόγραμμα προέβλεπε ομιλίες πολιτικών αρχηγών γύρω στις 12:30.

Αλλά ο Κ. Μητσοτάκης επέλεξε να μιλήσει το απόγευμα αποφεύγοντας έτσι τον Νίκο Ανδρουλάκη αλλά και τον Σταύρο Μπένο που θα τιμώταν το μεσημέρι.

Ο Ανδρουλάκης είναι πάντα ψυχρός μαζί του όποτε βρίσκονται στον ίδιο χώρο και ο Μπένος συγκρούστηκε με την κυβέρνηση καταγγέλλοντας εγκατάλειψη του ολιστικού σχεδίου που είχε εκπονήσει για την ανασυγκρότηση του Έβρου.

Α.