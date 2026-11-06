Στον επαγωγικό συλλογισμό δεν χρειάζεστε γνώσεις. Χρειάζεστε μάτι. Βλέπετε πέντε εικόνες στη σειρά και πρέπει να βρείτε ποια έρχεται έκτη. Το δύσκολο είναι ότι σπάνια αλλάζει ένα μόνο πράγμα: συνήθως κινούνται δύο και τρία στοιχεία μαζί, το καθένα με τον δικό του κανόνα.

Οι δέκα ακολουθίες που ακολουθούν είναι φτιαγμένες για να σας δυσκολέψουν περισσότερο απ’ όσο οι τυπικές ερωτήσεις εξάσκησης. Σε κάποιες το βήμα μεγαλώνει από εικόνα σε εικόνα. Σε άλλες ένα στοιχείο αλλάζει μόνο όταν συμβεί κάτι σε ένα άλλο. Αν τις λύνετε με άνεση τότε οι ερωτήσεις που θα συναντήσετε σε γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ θα σας φανούν πιο βατές.

Πώς να δουλέψετε

Ένα στοιχείο τη φορά. Ακολουθήστε πρώτα μόνο ένα σχήμα σε όλες τις εικόνες και αγνοήστε τα υπόλοιπα. Μετά πάρτε το επόμενο.

Ακολουθήστε πρώτα μόνο ένα σχήμα σε όλες τις εικόνες και αγνοήστε τα υπόλοιπα. Μετά πάρτε το επόμενο. Μετρήστε το βήμα. Αν ένα σχήμα δεν κινείται σταθερά, γράψτε πόσο κινήθηκε κάθε φορά. Ο κανόνας κρύβεται συχνά στα βήματα και όχι στις θέσεις.

Αν ένα σχήμα δεν κινείται σταθερά, γράψτε πόσο κινήθηκε κάθε φορά. Ο κανόνας κρύβεται συχνά στα βήματα και όχι στις θέσεις. Ψάξτε τη σχέση. Όταν ένα στοιχείο αλλάζει «ακανόνιστα», δείτε τι κάνει εκείνη τη στιγμή ένα άλλο στοιχείο της εικόνας.

Όταν ένα στοιχείο αλλάζει «ακανόνιστα», δείτε τι κάνει εκείνη τη στιγμή ένα άλλο στοιχείο της εικόνας. Αποκλείστε επιλογές. Κάθε κανόνας που βρίσκετε διώχνει μία ή δύο απαντήσεις. Δεν χρειάζεται να τους βρείτε όλους για να μείνει μία.

Βάλτε χρονόμετρο στα 10 λεπτά, δηλαδή ένα λεπτό ανά ακολουθία. Σε κάθε ερώτηση οι εικόνες 1 έως 5 είναι η ακολουθία και οι Α έως Ε οι πιθανές απαντήσεις. Σωστή είναι μόνο μία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Επεξήγηση απαντήσεων:

Ακολουθία 1 – Γ. Ο μαύρος κύκλος κινείται δεξιόστροφα στην περίμετρο με βήμα που μεγαλώνει κατά ένα κάθε φορά (1, 2, 3, 4, άρα τώρα 5 θέσεις). Το λευκό τετράγωνο κινείται αριστερόστροφα μία θέση κάθε φορά. Το βέλος στρέφεται 90° αριστερόστροφα.

Ακολουθία 2 – Α. Το πλήθος των σχημάτων αλλάζει εναλλάξ +2 και −1 (2, 4, 3, 5, 4, άρα 6). Τα μαύρα σχήματα αυξάνονται κατά ένα (0, 1, 2, 3, 4, άρα 5). Το είδος του σχήματος εξαρτάται από το πλήθος: άρτιο πλήθος δίνει τετράγωνα, περιττό δίνει τρίγωνα.

Ακολουθία 3 – Ε. Ο δείκτης στρέφεται δεξιόστροφα κατά 45°, 90°, 135°, 180°, άρα τώρα κατά 225°, και δείχνει πάνω αριστερά. Η άκρη του αλλάζει χρώμα ανά δύο εικόνες (μαύρο, μαύρο, λευκό, λευκό, μαύρο, άρα μαύρο). Το μικρό τρίγωνο κινείται αριστερόστροφα στις γωνίες και πηγαίνει κάτω αριστερά.

Ακολουθία 4 – Β. Το σκιασμένο κελί προχωρά μία θέση με σειρά ανάγνωσης και φτάνει στο δεξί κελί της μεσαίας σειράς. Ο κύκλος κατεβαίνει τη δεξιά στήλη και ξαναρχίζει από πάνω, άρα πηγαίνει κάτω δεξιά. Το κελί γίνεται γκρι μόνο όταν βρίσκεται στην ίδια σειρά με τον κύκλο. Εδώ δεν βρίσκεται, άρα είναι μαύρο.

Ακολουθία 5 – Δ. Το εσωτερικό σχήμα κάθε εικόνας γίνεται εξωτερικό στην επόμενη, άρα εξωτερικό είναι το τρίγωνο. Το εσωτερικό ακολουθεί τον κύκλο τρίγωνο, τετράγωνο, κύκλος, ρόμβος, άρα τετράγωνο, και εναλλάσσει μαύρο με λευκό, άρα λευκό. Η τελεία πηγαίνει πάνω αριστερά, πάνω δεξιά, κάτω δεξιά και παραλείπει πάντα την κάτω αριστερή γωνία.

Ακολουθία 6 – Α. Το πλήθος των βελών κάνει τον κύκλο 1, 2, 3, άρα τώρα 3. Η στροφή εξαρτάται από την προηγούμενη εικόνα: 45° δεξιόστροφα για κάθε βέλος που είχε. Η εικόνα 5 έχει δύο βέλη, άρα η στροφή είναι 90° και τα βέλη δείχνουν πάνω δεξιά.

Ακολουθία 7 – Γ. Τα γεμάτα κελιά αλλάζουν εναλλάξ +2 και −1 (1, 3, 2, 4, 3, άρα 5). Το αστέρι αλλάζει πλευρά σε κάθε εικόνα, άρα πηγαίνει δεξιά, και στέκεται πάντα στο ύψος του ανώτερου γεμάτου κελιού. Ο μικρός κύκλος εμφανίζεται μόνο όταν τα γεμάτα κελιά είναι περιττός αριθμός.

Ακολουθία 8 – Ε. Το πολύγωνο αποκτά μία πλευρά σε κάθε εικόνα, άρα γίνεται οκτάγωνο, και εναλλάσσει μαύρο με λευκό, άρα λευκό. Ο μικρός ρόμβος κινείται δεξιόστροφα γύρω του με βήματα 1, 2, 1, 2 τέταρτα του κύκλου. Τώρα κάνει βήμα 1 και πηγαίνει αριστερά.

Ακολουθία 9 – Β. Τα μαύρα της κάθε εικόνας είναι όσα τα λευκά της προηγούμενης, άρα 4. Τα λευκά είναι όσα τα μαύρα της προηγούμενης συν ένα, άρα 3 + 1 = 4. Το τρίγωνο δείχνει πάνω μόνο όταν μαύρα και λευκά είναι ίσα.

Ακολουθία 10 – Δ. Όλα τα σχήματα μετακινούνται μία θέση δεξιόστροφα. Το σχήμα που φτάνει πάνω αριστερά αλλάζει χρώμα. Το αστέρι φτάνει εκεί για δεύτερη φορά, άρα ξαναγίνεται λευκό, ενώ τα άλλα τρία μένουν μαύρα.