Η ΔΥΠΑ διοργανώνει για πέμπτη φορά «Ημέρα Καριέρας» στα Ιωάννινα.

Περισσότερες από 700 θέσεις εργασίας θα προσφέρουν πάνω από 30 επιχειρήσεις στην 59η «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026 στα Ιωάννινα.

Η εκδήλωση θα γίνει από τις 10:00 έως τις 18:00, στο ξενοδοχείο Du Lac Congress Center & Spa (Κ. Παπούλια και Ίκκου, 452 21).

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Η ΔΥΠΑ διοργανώνει για πέμπτη φορά «Ημέρα Καριέρας» στα Ιωάννινα.

Στη φετινή εκδήλωση, επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους θα προσφέρουν θέσεις για υποψηφίους όλων των επιπέδων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

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Όσοι αναζητούν εργασία θα μπορούν να συναντήσουν εκπροσώπους των επιχειρήσεων, να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες θέσεις και να δώσουν συνεντεύξεις επί τόπου.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, στον χώρο θα βρίσκονται επίσης εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ, για να ενημερώνουν και να καθοδηγούν τους υποψηφίους, καθώς και στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) για την ενημέρωση των εργοδοτών.