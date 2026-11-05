Αποκαλύφθηκε η λίστα του «The 50» για τα καλύτερα εστιατόρια.

Το καλύτερο εστιατόριο στον κόσμο για το 2026 βρίσκεται στο Ατσόντο, στη Χώρα των Βάσκων: το Asador Etxebarri.

Αυτό είναι στην κορυφή της ετήσιας λίστας The 50, με τα κορυφαία εστιατόρια στον κόσμο. Ο σεφ του Asador Etxebarri, Βίκτορ Αργινθόνιθ δήλωσε πως το βραβείο είναι «πραγματική τιμή» και πρόσθεσε ότι αντλεί έμπνευση «από τις μητέρες και τις γιαγιάδες μας», που ήταν εξαιρετικές μαγείρισσες.

Στη δεύτερη θέση της λίστα είναι το Gaggan, στην Μπανγκόκ, ενώ τρίτο καλύτερο εστιατόριο στον κόσμο αναδείχθηκε το Alchemist, στην Κοπεγχάγη. Η λίστα The 50 προκύπτει από τις ψήφους 1.100 ειδικών του κλάδου από όλο τον κόσμο.

Τα 10 καλύτερα εστιατόρια για το 2026

1. Asador Etxebarri (Ατσόντο, Ισπανία)

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2. Gaggan (Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη)

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3. Alchemist (Κοπεγχάγη, Δανία)

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4. Quintonil (Πόλη του Μεξικού, Μεξικό)

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5. Wing (Χονγκ Κονγκ)

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6. The Chairman (Χονγκ Κονγκ)

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7. Kjolle (Λίμα, Περού)

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8. Kadeau (Κοπεγχάγη, Δανία)

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9. Diverxo (Μαδρίτη, Ισπανία)

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10. Plénitude (Παρίσι, Γαλλία)

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