«Ως Ιταλός, θεωρεί ότι η προσθήκη ανανά στην πίτσα αποτελεί προσβολή για την κουλτούρα του», υποστήριξε ο σεφ.

Ιταλός σεφ που εργαζόταν σε εστιατόριο στο Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας απολύθηκε επειδή αρνήθηκε να προσθέσει ανανά σε πίτσα, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο αποτελεί «προσβολή για την κουλτούρα του».

Ο Νταβίντε Ταμπουρέλα απολύθηκε τον Μάιο από το εστιατόριο La Costa - που έχει πλέον κλείσει - δύο εβδομάδες αφότου η διεύθυνση τον κάλεσε σε συνάντηση για να του εκφράσει σειρά παραπόνων σχετικά με τη συμπεριφορά του.

Μεταξύ αυτών ήταν και η άρνησή του να παρασκευάσει πίτσες με ζαμπόν και ανανά για τους καλεσμένους μιας εκδήλωσης. Εκείνη την περίοδο, ο σεφ είχε δηλώσει ότι οποιαδήποτε εντολή της διεύθυνσης «δεν είναι απαραίτητο να ακολουθείται όταν προσβάλλει την κουλτούρα του».

Οι λεπτομέρειες της υπόθεσης έγιναν γνωστές όταν ο σεφ προσέφυγε στην Αυστραλιανή Επιτροπή Εργασιακών Σχέσεων (Fair Work Commission), υποστηρίζοντας ότι απολύθηκε άδικα.

Στην απόφαση που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη, η Επιτροπή σημείωσε ότι ο Ταμπουρέλα αρνήθηκε να προσθέσει ανανά στις πίτσες επειδή, «ως Ιταλός, θεωρεί ότι η προσθήκη ανανά στην πίτσα αποτελεί προσβολή για την κουλτούρα του».

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Επισημάνθηκε επίσης ότι ήταν η τρίτη φορά μέσα στα τελευταία τέσσερα χρόνια που ο σεφ αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο φρούτο στις πίτσες.

Στο παρελθόν, μάλιστα, είχε ζητήσει από τον εργοδότη του να «ελέγξει πόσο σημαντικό είναι για τους Ιταλούς να μη βάζουν ανανά στην πίτσα».

Η πολιτεία του Κουίνσλαντ, όπου βρίσκεται το εστιατόριο, θεωρείται η πρωτεύουσα της καλλιέργειας ανανά στην Αυστραλία, καθώς εκεί παράγεται το σύνολο σχεδόν της εμπορικής παραγωγής του φρούτου στη χώρα.

Και άλλα παράπονα

Πέρα από το περιστατικό με την πίτσα, είχαν διατυπωθεί και άλλα παράπονα για τη συμπεριφορά του Ταμπουρέλα, μεταξύ των οποίων η χρήση υβριστικής γλώσσας, ο τρόπος επικοινωνίας του και η «κλιμάκωση της έντασης στον χώρο εργασίας».

Στην απόφαση περιγράφεται επίσης ένα περιστατικό που σημειώθηκε τον Απρίλιο, όταν ο σεφ υπέστη κατάγματα στο δεξί χέρι του, αφού χτύπησε μια μεταλλική χειρολαβή.

Ο Ταμπουρέλα ήλπιζε ότι το εστιατόριο θα αναλάμβανε τη διαδικασία χορήγησης βίζας, η οποία θα του επέτρεπε να παραμείνει μόνιμα στην Αυστραλία ως εργαζόμενος με εξειδικευμένες δεξιότητες.

Ωστόσο, μετά την απόλυσή του, το εστιατόριο διέκοψε τη σχετική διαδικασία, όπως αναφέρθηκε κατά την εξέταση της υπόθεσης.

Η Επιτροπή απέρριψε την προσφυγή του για άδικη απόλυση, καθώς, σύμφωνα με την απόφασή της, είχε κατατεθεί εκπρόθεσμα.

Με πληροφορίες από BBC