Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό, με τους διοργανωτές να απευθύνουν πρόσκληση συμμετοχής στους πολίτες και σε όσους ενδιαφέρονται για το μέλλον της Αυτοδιοίκησης.

Ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Το Παρόν και το Μέλλον της Αυτοδιοίκησης» διοργανώνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, στην Καλαμάτα, ο Τομέας Αυτοδιοίκησης της ΕΛ.ΑΣ., με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 18:00, στο ξενοδοχείο Rex, στην οδό Αριστομένους 26, δίνοντας την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμό γύρω από τις προκλήσεις, τις προοπτικές και τον ρόλο της Αυτοδιοίκησης τα επόμενα χρόνια.

Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν ο Γιώργος Ιωακειμίδης, Τομεάρχης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Απόστολος Καλογιάννης, Αναπληρωτής Τομεάρχης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η Τίνα Καφατσάκη, Δήμαρχος Ζωγράφου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, καθώς και ο Κώστας Ζαχαριάδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του διαλόγου που έχει ανοίξει η ΕΛ.ΑΣ. για την αναβάθμιση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έχοντας ήδη παρουσιάσει το σχέδιο «Αριστοτέλης», το οποίο περιλαμβάνει μια συνολική πρόταση για τη διαμόρφωση μιας ισχυρής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Τομέας Αυτοδιοίκησης επιδιώκει να θέσει τις προτάσεις του σε δημόσια διαβούλευση και να ακούσει τις απόψεις των ενδιαφερομένων.