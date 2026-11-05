Τα σχολεία όλων των βαθμίδων με εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ καλούνται υποχρεωτικά να κάνουν άσκηση σεισμού μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι ασκήσεις σεισμικής ετοιμότητας στα σχολεία για το σχολικό έτος 2026–2027, με το Υπουργείο Παιδείας να υπενθυμίζει στους διευθυντές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την υποχρέωση λήψης μέτρων για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών από σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές. Δεδομένης της υψηλής σεισμικότητας της χώρας, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην οργανωμένη προετοιμασία της σχολικής κοινότητας, στην εξοικείωση των μαθητών με τις διαδικασίες αυτοπροστασίας και στην αποτελεσματική εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης. Ήδη, σχολικές μονάδες έχουν ξεκινήσει τις πρώτες ασκήσεις με τους μαθητές να ενημερώνονται για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το σεισμό.

Τρεις ασκήσεις σεισμού κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς

Σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στην εγκύκλιο, κάθε σχολική μονάδα καλείται να προχωρήσει άμεσα σε συγκεκριμένες ενέργειες:

Σύνταξη ή επικαιροποίηση του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, με βάση τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του σχολείου.

Ενημέρωση και εκπαίδευση εκπαιδευτικών, εργαζομένων και μαθητών στις βασικές οδηγίες αυτοπροστασίας.

Πραγματοποίηση τριών (3) ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση σεισμικού κινδύνου.

Στόχος των ασκήσεων ετοιμότητας είναι να αποκτήσουν μαθητές και εκπαιδευτικοί τις απαραίτητες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες, ώστε να αντιδρούν με ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας μπορούν να εξεταστούν διαφορετικά σενάρια, όπως:

Εκδήλωση σεισμού κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή του διαλείμματος.

Σεισμός κατά τη διάρκεια σχολικών εκδηλώσεων.

Αδυναμία επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές λόγω βλάβης των τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Πιθανή εκδήλωση τσουνάμι σε παράκτιες περιοχές.

Κάθε άσκηση καταγράφεται στο Ημερολόγιο του σχολείου και ακολουθεί αξιολόγηση της διαδικασίας. Οι συμμετέχοντες εξετάζουν αν τηρήθηκαν σωστά οι προβλεπόμενες οδηγίες, εντοπίζουν τυχόν αδυναμίες και προτείνουν διορθωτικές παρεμβάσεις για τις επόμενες ασκήσεις.

Πώς προετοιμάζονται οι μαθητές – Οι οδηγίες πριν και κατά τη διάρκεια του σεισμού

Όπως εξηγεί στο Dnews εκπαιδευτικός, πριν από την πραγματοποίηση της άσκησης οι μαθητές ενημερώνονται αναλυτικά για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν σε περίπτωση σεισμού. Ειδικότερα, εάν βρίσκονται μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, καλύπτονται αμέσως κάτω από τα θρανία τους και κρατούν με το χέρι τους το πόδι του θρανίου, ώστε να προστατευθούν από πιθανά αντικείμενα που μπορεί να πέσουν. Εάν βρίσκονται σε άλλο εσωτερικό χώρο και δεν υπάρχει γερό τραπέζι ή γραφείο για να καλυφθούν, γονατίζουν σε ασφαλές σημείο, μακριά από επικίνδυνα αντικείμενα, και προστατεύουν το κεφάλι και τον αυχένα τους με τα χέρια. Παραμένουν στη θέση προστασίας για όσο διαρκεί η σεισμική δόνηση. Αντίστοιχα, οι μαθητές που βρίσκονται στο προαύλιο κατά τη διάρκεια του σεισμού παραμένουν στον εξωτερικό χώρο, μακριά από τις όψεις των κτιρίων, τα τζάμια και άλλα πιθανά επικίνδυνα στοιχεία.

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Πώς γίνεται η εκκένωση του σχολείου μετά τον σεισμό

Μετά το τέλος της σεισμικής δόνησης και όταν δοθεί η σχετική εντολή, οι μαθητές ακολουθούν με ψυχραιμία τις προκαθορισμένες διαδρομές εκκένωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες των εκπαιδευτικών. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη συγκέντρωση όλων των μαθητών στον προκαθορισμένο ασφαλή εξωτερικό χώρο, όπου πραγματοποιείται καταμέτρηση και έλεγχος ότι δεν έχει παραμείνει κανείς μέσα στο κτίριο. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για την περίπτωση εκδήλωσης νέου σεισμού κατά τη διάρκεια της εκκένωσης. Σε αυτή την περίπτωση, η διαδικασία διακόπτεται αμέσως και οι μαθητές λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας στο σημείο όπου βρίσκονται. Μόλις ολοκληρωθεί και η νέα δόνηση, η εκκένωση συνεχίζεται από το σημείο στο οποίο είχε διακοπεί.

«Σε κάθε άσκηση επισημαίνονται τυχόν ελλείψεις»

Η συστηματική πραγματοποίηση των ασκήσεων αποτελεί βασικό μέσο πρόληψης και ενίσχυσης της αντισεισμικής συνείδησης των μαθητών. «Η άσκηση για τον σεισμό αποτελεί σημαντικό βήμα για την προετοιμασία και εκπαίδευση των μαθητών σε περίπτωση φυσικών καταστροφών. Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι όλοι γνωρίζουν πώς να αντιδρούν σωστά και γρήγορα σε μια έκτακτη κατάσταση, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των μαθητών», επισημαίνει εκπαιδευτικός.

Δείτε τις οδηγίες του ΟΑΣΠ για την σεισμική ετοιμότητα των σχολείων εδώ