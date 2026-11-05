Ο Γιώργος Περρής θα είναι ο εκπρόσωπος της Κύπρου για τη Eurovision 2027, που θα πραγματοποιηθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.

Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, έγινε γνωστό ότι ο Γιώργος Περρής είναι ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί στον Μάιο του 2027 στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.

Λίγες ώρες μετά τη σχετική ανακοίνωση, ο ερμηνευτής μίλησε στην κάμερα του ΡΙΚ, εκφράζοντας τη χαρά και την ανυπομονησία του για όσα επρόκειτο να ακολουθήσουν.

Ένα σύντομο απόσπασμα των δηλώσεών του, προβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου, στην εκπομπή «Super Κατερίνα», με τον καλλιτέχνη να διευκρινίζει ότι θα του άρεσε να εκπροσωπήσει την Κύπρο τραγουδώντας μία δυναμική μπαλάντα.

Ο Γιώργος Περρής θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2027

Ο ερμηνευτής, μίλησε αρχικά για το τηλεφώνημα που δέχθηκε από τους ιθύνοντες, οι οποίοι και του ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα. Ο ίδιος, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό και τη χαρά του, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Το τηλεφώνημα με βρήκε σε μία πολύ ωραία κατάσταση. Με βρήκε σε μία βόλτα στον εθνικό κήπο στην Αθήνα, νομίζω ότι με άκουσε όλο το λεκανοπέδιο να ουρλιάζω…».

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Παράλληλα, ο Γιώργος Περρής, αποκάλυψε ότι είχε καταθέσει τη δική του πρόταση και για την περυσινή διοργάνωση: «Είχαμε καταθέσει και πέρυσι πρόταση και είχα στεναχωρηθεί αρκετά. Φέτος όταν μου είπαν σχεδόν από την εταιρεία μου ότι θα το κάνουμε, εγώ αποφάσισα ότι δεν θα δώσω… Δεν θα έχω καμία ελπίδα και ό,τι γίνει έγινε… Θα το αφήσω να παραδοθεί και αν θέλει να γίνει έχει καλώς… Οπότε, δεν είχα καμία προσδοκία».

Αναφερόμενος στα συναισθήματά του με την έκβαση της κατάστασης, ο Γιώργος Περρής, τόνισε: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ήρθε αυτό και πολύ συγκινημένος. Ανυπομονώ πραγματικά να εκπροσωπήσω την Κύπρο που είναι το δεύτερο μου σπίτι εδώ και πάρα πολλά χρόνια».

Κλείνοντας, ο ερμηνευτής εστίασε στο κομμάτι της δουλειάς, αποκαλύπτοντας ότι ο ίδιος θα ήθελε να βρεθεί στη σκηνή της Eurovision με μία δυναμική μπαλάντα:

«Έχει πολλή δουλειά. Πρέπει να πέσω με τα μούτρα. Βεβαίως, εγώ, έχω αρχίσει και έχω κάποιες ιδέες, έχω κάποια πράγματα στο κεφάλι μου. Τώρα πρέπει να συγκεντρωθούμε και να πέσουμε με τα μούτρα. Και εγώ με μπαλάντα θέλω να πάω. Αυτό είναι το στοιχείο μου, σε αυτό ειδικεύομαι, είναι κάτι που αγαπώ. Θα βρεθεί φαντάζομαι η κατάλληλη μπαλάντα…», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Περρής.

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