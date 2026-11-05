Κάλεσε την κυβέρνηση να ψηφίσει την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για τα «κόκκινα» δάνεια.

Η Μιλένα Αποστολάκη κατηγόρησε τον Κυριάκο Πιερρακάκη ότι διαστρεβλώνει σκόπιμα την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, αντί να απαντήσει επί της ουσίας, «προκειμένου να ξεφύγει από τη μέγγενη των κόκκινων δανείων».

Η πρόταση δεν θέτει την πτώχευση ως προϋπόθεση προστασίας της πρώτης κατοικίας, αλλά προβλέπει τη δικαστική εξαίρεσή της από τη ρευστοποίηση, με ρύθμιση έως 35 έτη, κοινωνικά κριτήρια και δυνατότητα κρατικής συνεισφοράς, τόνισε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Επιπλέον, υπενθύμισε ότι το δικαίωμα προτίμησης προβλέπει εξαγορά σε τίμημα υψηλότερο από εκείνο του fund διασφαλίζοντας και το συμφέρον της τράπεζας, καθώς και ότι οι Επιτροπές Διευθέτησης Οφειλών δεν καταργούν την ηλεκτρονική διαδικασία, αλλά προσθέτουν μηχανισμό ουσιαστικού ελέγχου.

«Ηθική δέσμευση για το ΠΑΣΟΚ η ουσιαστική προστασία των δανειοληπτών»

«Απευθύνομαι στους συνεπείς και έντιμους δανειολήπτες της χώρας και τους λέω καθαρά: δεν είστε μόνοι σας. Η ουσιαστική προστασία των δανειοληπτών συνιστά για το ΠΑΣΟΚ ηθική δέσμευση και πολιτική προτεραιότητα. Θα συνεχίσουμε αταλάντευτα και επίμονα, διεκδικώντας δικαιοσύνη για τους οφειλέτες, και εγγυόμαστε την ουσιαστική θεσμική και νομοθετική τους στήριξη μετά την ήττα της ΝΔ στις επικείμενες εκλογές», τόνισε.

Στην ομιλία της στη Βουλή, έκανε λόγο για άτακτη υποχώρηση της κυβέρνησης και εξόχως παλαιοκομματική απόπειρα διαχείρισης του πολιτικού κόστους μετά την απόσυρση του επίμαχου άρθρου 23. Παράλληλα, ανέδειξε την αντίφαση μεταξύ της απόσυρσης του άρθρου 23 και της διατήρησης της ίδιας διάταξης, «δώρο σε funds και servicers», που ψήφισε η ΝΔ για τον εξωδικαστικό μηχανισμό.

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Η τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ για θέματα τραπεζών, ιδιωτικού χρέους - προστασίας δανειοληπτών κάλεσε την κυβέρνηση να υπερψηφίσει την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για την κατάργηση του εκτελεστού τίτλου στον εξωδικαστικό. Επίσης, ζήτησε την άμεση συζήτηση και υπερψήφιση της πρότασης νόμου του κόμματος, που προβλέπει:

- Ρύθμιση σε 120 δόσεις με επιτόκιο 3% (έναντι 5,84% της κυβερνητικής), μειώσεις προσαυξήσεων και προστίμων 40% - 85%, διαγραφή του 30% της οφειλής μετά την αποπληρωμή του 70%, ένταξη οφειλών προς δήμους και κλιμακωτή προκαταβολή.

- Επαναφορά της προστασίας της κύριας κατοικίας, ενίσχυση του εξωδικαστικού και προστασία της αγροτικής γης.

- Δικαίωμα προτίμησης του δανειολήπτη πριν από τη μεταβίβαση της απαίτησης.

- Προστασία των εγγυητών, με περιορισμό της ευθύνης τους στο πραγματικό τίμημα απόκτησης της απαίτησης.

- Δεσμευτικούς κανόνες για βιώσιμες ρυθμίσεις και λογοδοσία των πιστωτών.