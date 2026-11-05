Ο Ράσελ Μπραντ κρίθηκε ένοχος για μια κατηγορία βιασμού και τρεις για σεξουαλικές επιθέσεις.

Ο Ράσελ Μπραντ καταδικάστηκε για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις από δικαστήριο του Λονδίνου και δικαστής ανέφερε ότι ο ηθοποιός είναι αντιμέτωπος με «βαριά» ποινή φυλάκισης.

Το δικαστήριο έκρινε τον 51χρονο ένοχο για μία κατηγορία βιασμού και τρεις για σεξουαλικές επιθέσεις. Αθωώθηκε για άλλες δύο κατηγορίες για βιασμό και μία για απόπειρα προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Οι εισαγγελείς περιέγραψαν τον ηθοποιό ως ένα αδίστακτο, χειριστικό σεξουαλικό αρπακτικό.

Ο δικαστής Τζόελ Μπέναθαν έκανε γνωστό ότι η ποινή θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα και συμπλήρωσε πως ο Μπραντ αντιμετωπίζει μακροχρόνια κάθειρξη. Στη συνέχεια ο ηθοποιός οδηγήθηκε στα κρατητήρια, μέχρι να εξεταστεί το αίτημα της υπεράσπισης για αποφυλάκιση με εγγύηση.

Οι κατηγορίες σε βάρος του Μπραντ αφορούσαν την περίοδο από το 1999 έως το 2009, όταν ο 51χρονος εξελίχθηκε από κωμικός που εμφανιζόταν σε μικρούς χώρους σε τηλεοπτικό παρουσιαστή και σταρ του Χόλιγουντ. Οι κατηγορίες για τις οποίες κρίθηκε ένοχος αφορούν βιασμό το 2009 και δύο σεξουαλικές επιθέσεις το 2004 και μία το 2009.

Ο 51χρονος ηθοποιός, πρώην σύζυγος της Κέιτι Πέρι, έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι τα περιστατικά που καταγγέλθηκαν είτε έγιναν με συναίνεση, είτε προϊόν φαντασίας.