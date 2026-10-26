Σύμφωνα με την καταγγελία της 33χρονης γυναίκας, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 25ης Οκτωβρίου.

Στα χέρια της αστυνομία βρίσκεται 36χρονος Νορβηγός στη Ρόδο μετά από καταγγελία της 33χρονης συντρόφου του ότι την βίασε κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο νησί.

Όπως αναφέρει η καταγγέλλουσα, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 25ης Οκτωβρίου, ενώ εκείνη βρισκόταν στο μπάνιο τους ξενοδοχείου όπου διέμεναν. Ειδικότερα, ο 36χρονος την πλησίασε και προέβη σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της.

Στη συνέχεια και όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου συνέλαβαν τον 36χρονο.

Ο άνδρας κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική αρχή.