Η 45χρονη υπεύθυνη του καταστήματος συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από κατανάλωση καπνού και αλκοόλ.

Στη σύλληψη μιας υπεύθυνης μπαρ στην περιοχή των Μελισσίων προχώρησε η αστυνομία, καθώς, όπως διαπιστώθηκε σε αστυνομικό έλεγχο, το κατάστημα στη διάρκεια σχολικού πάρτι σέρβιρε αλκοόλ σε τρεις ανήλικους.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων πραγματοποίησαν έλεγχο στο νυχτερινό κέντρο, στο οποίο διοργανωνόταν «σχολικό φεστιβάλ» με τη συμμετοχή γνωστού τράπερ.

Όπως διαπιστώθηκε, σε δύο αγόρια 16 και 15 ετών καθώς και σε ένα κορίτσι επίσης 15 ετών, είχε επιτραπεί η κατανάλωση αλκοόλ. Ειδοποιήθηκαν οι γονείς τους, οι οποίοι και παρέλαβαν τα παιδιά, ενώ συνελήφθη η 45χρονη υπεύθυνη του καταστήματος για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από κατανάλωση καπνού και αλκοόλ.