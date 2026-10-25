Απολογούνται για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ.

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασαν νωρίς το πρωί της Κυριακής 25/10 τόσο ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος όσο και ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης προκειμένου να απολογηθούν για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Τόσο ο Βαγγέλης Λιόλιος όσο και ο Γιώργος Μαυραγάνης αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή και θα αρνηθούν όλες τις κατηγορίες. Να θυμίσουμε, ότι έχει ήδη προφυλακιστεί ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου.

Με δώρα και άλλα ωφελήματα στους «συνεργάσιμους» διαιτητές ή τους διοικητικούς παράγοντες των ομάδων μπάσκετ, οι αγώνες χειραγωγούνταν και η εξέλιξή τους, ήταν προδιαγεγραμμένη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μετρητά μέσα σε χαρτοπετσέτες, ταμειακές εξυπηρετήσεις ως δάνεια που δεν επιστρέφονταν, διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία, απολαυστικά spa ή υποσχέσεις στους διαιτητές πως θα «εκτοξευτούν», σφυρίζοντας στην Α1 κατηγορία ή και σε περισσότερα παιχνίδια τα οποία περιλαμβάνονταν στις στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού, ήταν το ισχυρό δέλεαρ για το στήσιμο των αγώνων. Από την άλλη πλευρά, όσοι εναντιώνονταν, «εξαφανίζονταν» και δεν ορίζονταν ξανά να διαιτητεύσουν σε αγώνες, ενώ οι ομάδες που χαρακτηρίζονταν ως «εχθρικές» τιμωρούνταν, είτε με τεχνικές ποινές στους προπονητές τους είτε με δήθεν φάουλ που έβγαζαν εκτός παιχνιδιού τους παίκτες. Το αποτέλεσμα ήταν ομάδες, όπως ο Προμηθέας Πατρών, πρόεδρος της οποίας υπήρξε ο Ευάγγελος Λιόλιος να απολαμβάνουν πάντα μία ευνοϊκή μεταχείριση, «αγοράζοντας» αγώνες που τους ανέβαζαν κατηγορία.

Το κόλπο για να φαίνεται καθαρή η άνοδος του Προμηθέα

Χαρακτηριστικά ήταν τα λόγια του ίδιου του κ. Λιόλιου στη συνάντηση την οποία φέρεται να είχε με έναν από τους μάρτυρες που αποκάλυψαν πως στήνονταν οι αγώνες, στις 8 Ιουνίου του 2016. «Ρε παιδάκι μου, αφού δεν έχετε τα χρήματα να διεκδικήσετε την άνοδο και να κάνετε ΚΑΕ, αφήστε το παιχνίδι σήμερα και εγώ είμαι εδώ για σένα». Αυτά τα είπε ο κ. Λιόλιος», υποστήριξε ο μάρτυρας ο οποίος υπήρξε πρόεδρος ομάδας της Β΄ κατηγορίας και παραδέχτηκε πως δωροδοκήθηκε για να παραιτηθεί από την άνοδο κατηγορίας. «Εγώ μπορώ να σου δώσω 150.000 ευρώ, αλλά θα ήθελα τα παιχνίδια να πάνε 3-2, (εννοούσε να χάσει η ομάδα μου τρία παιχνίδια, για να είναι καθαρή η άνοδος του Προμηθέα)… Στις 20-6-2016, πήγα στα κεντρικά γραφεία της Coffee lsland στο δαχτυλίδι της Κηφισίας, όπου ο προπονητής του Προμηθέα Πατρών, μου παρέδωσε, σε γραφείο όπου βρισκόταν, σε μία σακούλα τα χρήματα, λέγοντάς μου «αυτά τα χρήματα είναι για σένα, όπως έχουμε συμφωνήσει, Ο Βαγγέλης δεν μπορούσε να έρθει». Τα χρήματα ήταν τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες. Τα παρέλαβα και έφυγα.», συμπλήρωσε ο μάρτυρας ο οποίος τόνισε πως ο κ. Λιόλιος «ήταν «φανερά αποφασισμένος η ομάδα του να ανέβει στην Α1 και να τη μετατρέψει σε ΚΑΕ, γιατί στην Α2 ήταν ερασιτεχνικό σωματείο και ήθελε, μέσω της ΚΑΕ οι πληρωμές των παικτών και όλα τα έξοδα της ομάδας να φαίνονται, γιατί στο ερασιτεχνικό σωματείο οι πληρωμές των παικτών και τα έξοδα δεν φαίνονταν πουθενά (δεν γίνονταν τραπεζικά). Ήθελε να δικαιολογεί έξοδα…Τότε με ρώτησε ο κ. Λιόλιος: «Μπορείς να με βοηθήσεις να περάσει ο Προμηθέας τον Εθνικό;», διότι, όπως επισήμανα παραπάνω, οι σχέσεις των δύο ομάδων ήταν πάρα πολύ κακές».

Η «παρέλαση» των διαιτητών

Το πρώτο μέλημα του κ. Λιόλιου, αν και ο ίδιος αρνείται όσα του αποδίδονται, με την εκλογή του στην προεδρία της Ελληνικής Ομάδας Καλαθοσφαίρισης, ήταν η στρατολόγηση των διαιτητών. Καθοριστικός σε αυτή την κατεύθυνση ήταν ο ρόλος του συγκατηγορουμένου του επιχειρηματία ο οποίος ήταν ο στενός του συνεργάτης.

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«Ξεκινήσαμε την κατάστρωση σχεδίου για το πως ο κ. Λιόλιος θα κέρδιζε τις εκλογές στην ΕΟΚ του 2020, πως θα στρατολογήσουμε σωματεία, ώστε να τον ψηφίσουν, και πως θα ξεκινήσουμε μία άτυπη στρατολόγηση διαιτητών… Έκτοτε ξεκίνησε μία παρέλαση διαιτητών στα γραφεία του συνεργάτη του, επιχειρηματία, στην οδό Αμαλίας 4. Για όλα αυτά ενημερωνόταν ο κ. Λιόλιος, ο οποίος ήθελε ως μελλοντικός Πρόεδρος της ΕΟΚ να ελέγχει τους διαιτητές, ώστε να ευνοείται o Προμηθέας».

Ο έλεγχος της ΚΕΔ που όριζε τους διαιτητές

Ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας, σύμφωνα με την κατάθεση εν ενεργεία διαιτητή, φέρεται να «έλεγχε όλη την ΚΕΔ», ενώ όλες οι συνεννοήσεις γίνονταν μαζί του, καθώς φέρεται πως είχε γίνει το alter ego του Ευάγγελου Λιόλου «Εγώ όποια επικοινωνία είχα την έκανα με τον συνεργάτη του, εις γνώση πάντα του κ. Λιόλιου..», ανέφερε ο μάρτυρας ο οποίος προσκόμισε λίστα με του αγώνες που γνωρίζει ότι χειραγωγήθηκαν, από το 2019 έως το 2026. «Περιλαμβάνονται με χρονολογική σειρά οι αγώνες, στους οποίους δέχθηκα παρεμβάσεις, για να επηρεάσω το αποτέλεσμά τους, από τον κατηγορούμενο επιχειρηματία, με τον οποίο επικοινωνούσα μέσω sms, όπως προκύπτει από τις σχετικές φωτογραφίες που σας καταθέτω», ανέφερε ο μάρτυρας.